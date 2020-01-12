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南橫公路通車普天同慶 說出通關密語享優惠

2020-01-12 20:50聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

南橫公路交通中斷10年，1月13日起，高雄梅山口至天池路段恢復通行，甲仙商圈業者自發性發起慶祝活動。業者說，消費者在參與店家消費時說出通關密語「愛好山林、南橫永續」且出示臉書社團畫面可享優惠，項目可能是芋冰買一送一、全店商品9折或滿額贈送梅精糖果等好康贈品。

台20線南橫公路因八八風災中斷，公路總局完成梅山口至天池路段修復工程，13日起復通至天池，雖然尚未全線通車，推展至天池已經振奮許多愛好南橫山林美景的遊客，帶動甲仙商圈、六龜寶來溫泉區與桃源等地觀光人潮。

為慶祝南橫復通至天池，甲仙小奇芋冰城業者劉士賢會同多家業者針對臉書「南橫山林同好社團」成員發起慶祝活動，即日起至2020年2月29日止（除夕至大年初五不適用），消費者在購買或結帳前說出通關密語「愛好山林、南橫永續」八字，並出示手機臉書社團畫面可享優惠。

劉士賢說，八八風災後，高雄與台東交通中斷，南橫公路沿線商圈生意一落千丈，大家悶很久了，希望透過優惠活動慶祝南橫通車，帶動商圈買氣。甲仙商圈有皇都飯店、小奇芋冰、統帥芋冰城、世大芋冰城、三冠王芋冰城、宏原休閒飲食農場、禎香黑白切與甲仙農會等店家推出優惠。

六龜寶來優惠以溫泉住宿為主，梅礦民宿、妞妞與夢卡溫泉民宿、嘉寶渡假村、蘇羅婆溫泉渡假村、山澤居溫泉山莊、寶貝企業社（原上寶來山莊）、芳晨渡假村、轉角26、寶來溫泉山莊、國蘭花園viIla、花賞溫泉公園露營區等地，入住蓋店章每房送禮物一份。

六龜寶來與桃源參與名單。圖／取自臉書南橫山林同好
六龜寶來與桃源參與名單。圖／取自臉書南橫山林同好
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高雄甲仙商圈業者慶祝南橫通車，13日起發起優惠活動，符合條件的遊客可享商品 9折...
高雄甲仙商圈業者慶祝南橫通車，13日起發起優惠活動，符合條件的遊客可享商品 9折或芋冰買一送一等優惠活動迎接南橫通車。記者徐白櫻／攝影
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甲仙商圈優惠店家與內容物。圖／取自臉書南橫山林同好
甲仙商圈優惠店家與內容物。圖／取自臉書南橫山林同好
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南橫公路高雄梅山口至天池13 日起復通，甲仙商圈業者自主性發起優惠活動，遊客憑通...
南橫公路高雄梅山口至天池13 日起復通，甲仙商圈業者自主性發起優惠活動，遊客憑通關密語可享相關優惠。記者徐白櫻／攝影
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