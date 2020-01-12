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影／網路瘋傳作票影片 台南市選委會說話了

2020-01-12 18:46聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

網路上從昨晚開始瘋傳一段「疑似作票」影片，引發網友討論，有人認為「抓到蔡陣營作票的證據」，但也有人認為只要仔細看清楚，就知道不是那麼回事，而選委會則澄清，仔細觀看應該是兩組人在同時開票，才會有「4號」的聲音出現。

這則影片乍看之下，似乎是唱票的人員一直唱出「2號」（指韓國瑜得票），但負責在牆上計票的人卻不斷在「3號」的蔡英文計票欄下畫票，似乎有作票之嫌。

但是經過台南市選委會人員查看，指出畫面中計票的男子，事實上計的是另一位較小聲音唱票的女性所報的「蔡英文一票」，而不是「2號一票」

選委會指出，影片中較大聲的女聲甚至還有報出「4號」，但是總統選舉並沒有4號，只有三組候選人，顯見較大聲的女聲應該是在報立委的選票。

選委會表示，影片中看起來並不是台南的投票所，但不清楚是哪一個投票所，依據中選會的規定，同一個投開票所裡，可以總統與立委同時一起唱計票，但為了避免混淆，會希望有男、女聲分開，不過因為有時候工作人員多數是女性，就沒辦法有男女不同聲音，影片中雖然有男性的選務人員走來走去，但也可能是監票人員，依規定監票人員不負責計票。

而且在唱計票時是四個人一組，一人負責把票從票匭拿出來，一人唱票，一人計票畫票，另一人負責整理票，而且四個人要同時核對唱票結果，以免發生錯誤。

網路瘋傳作票影片。圖／取自網路
網路瘋傳作票影片。圖／取自網路
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選委會蔡英文投票

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