澎湖烏崁里高麗菜選美 春伸阿嬤種出23.22斤奪雙冠王

澎湖烏崁里是全縣高麗菜大宗產地，老農守候田間，至少歷時半年才能採收，烏崁社區今天舉辦「高麗菜王競賽」，16名農友扛出自家「尚水」的高麗菜參賽，不只要分量重，還要比大、比美，宛如一場高麗菜選美大會，83歲的葉春伸阿嬤爆出「雙響炮」，拿下最大、最重雙料冠軍，成為今年的高麗菜王。

烏崁社區5年前舉辦高麗菜王競賽，成為當地年度盛事，每年到了評比時刻，菜農便摩拳擦掌一較輸贏。澎湖冬天乾冷少雨，種出的高麗菜肉厚脆甜，幾乎每顆都有2、3個頭大，品質佳且分量十足。由於菜田正好位於航道下，烏崁人笑稱，「我們的高麗菜都是聽飛機聲長大的」。

今年高麗菜王競賽在烏崁靖海宮前登場，共16人參加，馬公市長葉竹林到場加油打氣，連任立委的楊曜今天謝票，也特地到場致意。

評審委員陳明宗等人仔細丈量高麗菜大小，過磅重量，像選美般的挑剔，最後選出最美、最大及最重的冠軍，由社區發展協會理事長黃建忠頒發獎金！

評比結果，83歲「春伸阿嬤」種出的高麗菜，高27公分、寬46.5公分，一上磅秤重達23.22台斤，拿下最重（鼎菜王）及最大（豪菜王）雙料冠軍。