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澎湖高麗菜王 重達20斤以上

2020-01-12 15:23中央社 澎湖縣12日電

高麗菜是台灣人最為常見食物之一，但都是小小一顆居多，澎湖的菜農葉春伸種出重達超過23斤的高麗菜，在今天澎湖高麗菜王競賽中奪下「最大顆」和「最重」的雙料冠軍。

澎湖馬公烏崁里今天舉辦「澎湖高麗菜王競賽」，共計有16戶菜農參加，每戶提供現採3顆高麗菜，分別就高麗菜的重量、顆粒和外型來競賽，包括立委楊曜、馬公市長葉竹林等人都到場為菜農加油，最難得是所有參賽的高麗菜全數由議員藍凱元義賣購得，捐贈給澎湖老人之家。

葉竹林表示，澎湖一市五鄉都有一鄉一特產，如白沙有採紫菜季等，馬公就有知名的高麗菜，市所未來會全力協助推動高麗菜的創新文化。

馬公烏崁社區發展協會理事長黃健忠表示，馬公烏崁社區是澎湖最著名的高麗菜產區，尤其是在地的「烏崁種」高麗菜，又大又甜又脆，享有盛名，自民國105年起一連4年舉辦「澎湖高麗菜王」競賽，提升烏崁高麗菜的知名度，今年因天候因素，趕在年前提早競賽。

「澎湖高麗菜王」競賽分別由食科系陳明宗老師、鄭採艾與洪三元等人現行進行重量、顆粒和外型，一一丈量評比，菜農葉春伸所種的高麗菜重達23.22斤和長72公分，分別奪下最大顆和最重的雙料冠軍，是最大贏家。

83歲的葉春伸表示，自己年輕時一面當小工，工餘之時種菜，迄今近20年，澎湖烏崁種的高麗菜，從菜苗至結果，時間要達3個月之久，在澎湖冬天風大、天寒、乾旱、鹽害等環境所種出來的高麗菜，甘甜脆化，任何料理，都非常好吃。

現場也有菜農說，烏崁的高麗菜，由於田區位在飛機起降的航道下，每天是聽飛機起降聲音長大的，讓在場的民眾，個個不約而同的笑出來。

高麗菜澎湖馬公

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