高雄首例漢他病毒出血熱 1巿場攤商發病、同事疑感染

高雄市三民區出現首例漢他病毒出血熱，個案是住在三民區博惠里60多歲女性攤商，去年12月25日發病，就醫診斷為泌尿道感染並收治住院，但因症狀未緩解，12月31日出現呼吸喘，今年1月3日通報漢他病毒出血熱，所幸已於8日康復出院。

衛生局表示，個案一開始有頭痛、全身痠痛、關節痛、背痛等症狀，後又出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，同住家人沒有疑似症狀，但經社區接觸者擴大採血送驗，發現個案工作地一名50多歲女同事，雖無症狀，但血液檢驗呈IgM抗體陽性，列為高度疑似個案，預計1月15日二次採檢送驗確認。

衛生單位進行疫情調查，發現個案工作地周邊有不少小吃攤販，並在當地捕獲1隻老鼠，初步研判該場域為疫情引爆點。市府防疫團隊接獲通報1月7日至12日期間，針對居住地、工作地及活動地警戒範圍內的市場、學校、公園、社區等進行家戶衛教、環境稽查、投藥滅鼠、鼠隻監測等工作。

由於指標個案與疑似個案都有市場活動史，且市場攤販多樣化，鼠隻食物來源充足，防疫團隊在個案採買的市場全面進行漂白水環境消毒、滅鼠及逐攤衛教宣導；截至1月11日，居住地共捕獲鼠隻8隻，工作地累計捕獲鼠隻3隻，此波疫情將持續監控至4月2日。衛生局預計13日上午啟動社區大掃除動員。

衛生局表示，漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒汙染的空氣微粒、汙染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險，症狀包括突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、疼痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等。

漢他病毒感染未經治療，約第3到6天出現出血症狀，並有蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。衛生局提醒農曆年節將至，市場採買人流眾多且市場食物多樣化，恐吸引鼠類前來覓食，籲攤商落實漂白水環境消毒，並將食物密封加蓋收妥。