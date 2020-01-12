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政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

屏東原鄉總統票仍藍大於綠 立委藍綠票數成反比

2020-01-12 13:02聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

2020大選結果昨晚揭曉，山地原住民無黨籍立委高金素梅，在全國拿下超過5萬票成功六連霸，國民黨孔文吉以2萬5千票五度五關，民進黨伍麗華首次參選排名第三，成為民進黨史上第一位山地原住民立委，而屏東縣為山地原住民最大票倉，選票分布也產生變化。

屏東縣長潘孟安選前大力輔選伍麗華，甚至一日車掃超過200公里跑遍8原鄉，號召團結「屏東隊」催出效果。伍麗華在屏東獲1萬2212票，比2016年立委選舉民進黨候選人瓦歷斯貝林2千136票，成長超過一萬票，在策略上補足「屏東缺口」。不過，屏東仍有1萬9273張選票，外流給高金素梅、章正輝、孔文吉等10名「非屏東隊」候選人，老將高金素梅在屏東得票數，更成長2千餘票實力雄厚。

部落人士分析，伍麗華的勝選與其個人特質以及為原民長期付出，獲得族人好感及青年支持支持，從總統立委原鄉選票的反比呈現，即可看出這次族人是「選人不選黨」。來自台東的章正輝在屏東拿下9千多票，較上屆選舉結果立委簡東明的1萬3千多，掉了近4千張選票。他認為外界把焦點放在藍綠新人，伍麗華與章正輝身上，簡的選票雖部分流向伍麗華，但高金素梅吸票成功才是導致章落敗主因，若章陣營不迷信藍綠對決，早些把戰略瞄向高金素梅，這立進法院的臨門一腳，就能成功跨過。

另外，屏東8原鄉藍綠立委得票數與總統選票數成反比趨勢，國民韓國瑜、張善政拿下1萬9821票，8原鄉全勝，民進黨蔡英文、賴清德總共獲6千834票，依舊藍大於綠。

伍麗華（中）成功拿下民進黨史上第一席山地原住民立委。圖／本報資料照片
伍麗華（中）成功拿下民進黨史上第一席山地原住民立委。圖／本報資料照片
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屏東縣為山地原住民最大票倉，選票分布產生變化。圖／本報資料照片
屏東縣為山地原住民最大票倉，選票分布產生變化。圖／本報資料照片
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屏東縣伍麗華

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