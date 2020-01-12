高雄立委／全軍覆沒大挫敗 藍「痛自檢討」

總統、立委選舉民進黨大獲全勝，蔡英文總統高雄市競選總部團隊上台，向支持者表達感謝。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

民進黨這次高雄市立委選舉開出8席立委全部順利連任的好成績，國民黨立委全軍覆沒，但藍營表示，戰敗者沒有感傷的權利，會痛自檢討，打斷手骨顛倒勇，將「重新再出發」。

民進黨高市第1選區邱議瑩開票後一路領先，她宣布當選時眼眶泛淚、感謝鄉親支持，未來會繼續努力把工作做好。第2選區邱志偉說，勝利屬高雄偉大市民，未來會做好服務，逐一完成治水、交通、教育等政見。

第3選區選情緊繃，劉世芳競總昨晚7點39分才自行宣布當選，民進黨「八仙過海，我是第8個」，劉世芳說，左楠選區是全台最多人參選，感謝競爭對手讓大家看到民主制度的真諦，就是用選票決定民主自由，更感謝蔡英文總統的母雞效應，讓他們一步一腳印把政績說清楚。

蔡英文總統連任成功，高雄市競選總部昨晚擠滿支持者，群眾興奮歡呼。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

挑戰九連霸失敗，3選區左楠的國民黨立委黄昭順簡短表示，自己努力不夠，銘謝賜票。

4選區林岱樺在確定得票數過半後，也到大寮向鄉親好友開心宣布當選好消息。5選區李昆澤感謝市民對他問政、建設及服務的肯定，未來會專注在交通專業，關心弱勢勞工、教育，督促台鐵高雄新車站打造高雄之心、推動建設高雄捷運黃線等。

第6選區趙天麟說，台灣人很幸福，擁有完整的民主制度與投票權，高雄人用選票表達對韓國瑜的不信任。7選區許智傑表示，這次選舉百味雜陳，國民黨應修正兩岸政策，民進黨會與台灣人民站在一起！

6選區國民黨候選人李雅靜對投票給她的鄉親由衷感謝。對於國民黨在總統及立委選舉遭重大挫敗，李表示心情沈重，但「戰敗者沒有感傷的權利，會痛自檢討，打斷手骨顛倒勇，重新再出發」。

8選區高票連任的民進黨賴瑞隆感謝鄉親支持，也感謝對手鞭策與建議，他承諾將爭取中央支持逐步落實政見，加速高雄建設發展及企業投資，並堅定守護民主自由。