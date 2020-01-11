選舉結果出爐 楊鎮浯：憂心兩岸關係限縮

2020年總統、立委大選結果出爐，金門縣長楊鎮浯今天稍晚在受訪時也特別恭喜陳玉珍順利蟬聯立委，未來將會與她攜手為金門來努力。針對台灣的選舉結果，楊鎮浯也坦言非常失望，憂心未來的兩岸關係，應該會非常嚴峻，他也呼籲執政黨應務實的面對，兩岸關係應該有的正常的狀態，這也是執政黨刻不容緩應該做的事。

國民黨金門立委陳玉珍在今天下午5點多，就自行宣布當選立委，楊鎮浯晚間也特別恭喜陳玉珍立委連任成功，他說，陳玉珍在這段時間的服務獲得鄉親大多的肯定，才能夠以這樣的一個票數勝出；他說，未來縣府會跟陳立委的團隊密切合作，因為緊接著就會面臨到春運的問題，會攜手合作，順利的把春運完成；還有很多的政策，都需要跟立委一起來合作。

楊鎮浯也說，做為一個國民黨員，看到整個台灣的選舉狀況與結果，覺得非常的失望，但是在失望之餘，也體認到，未來整個環境一定會更加的艱苦，特別是金門處在兩岸之間，有非常多的發展需要，都需要在兩岸之間求取發展的機會。希望執政黨在贏得勝利之後，能夠務實的來看待兩岸和平發展的道路，務實的來看待兩岸在發展過程中，需要一起坐下來談，讓老百姓過得更好的，這些都務實的面對它，這才是全國之福。

至於國民黨的部分，楊鎮浯說，經過這次的選舉，國民黨應該自己會知道有哪些不足的地方，要深自檢討，同時也看到整個選舉結構的改變，民心的走向趨勢，其實這已經反應得非常清楚，應要深切的來檢討。