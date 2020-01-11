期待變天找回陸客希望幻滅 墾丁觀光業者剉咧等

去年八月大陸暫停自由行陸客來台簽證，南台灣度勝地屏東墾丁觀光相關產業受到衝擊，有業者將希望寄託在韓國瑜身上，咬牙苦撐；蔡英文連任後，業者多認為兩岸關係只會更嚴峻，陸方不會解開來台禁令，雖有人抱著陸方會回心轉意的一線希望，但多數已做好沒有陸客的心理準備；民間業者期待，大選結束了，領導者能多為旅遊業著想，跟周邊「鄰居」建立良好關係。

「蔡英文連任，讓期待變天的業者希望幻滅，鬱悶心情可想而知，很多人剉咧等！」屏東墾丁吳姓民宿業者說，國旅市場近年因大環境衰退，年輕自由行陸客成了墾丁旅宿業的主力，大陸祭出禁令五個多月來，相關產業全受衝擊，不少業著選前忍著虧損咬牙苦撐，期待變天，讓馬政府時代的陸客榮景重現，答案揭曉時，大家心理都有底了，就算是死忠支持綠營的觀光業者，喜悅中卻帶著憂愁，因為自己也要面對沒有陸客的生存現實面。