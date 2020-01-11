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超過馬英九！蔡英文票數逾770萬 成台灣民選總統史上得票數最高總統

北市立委開票結果／雙帥對決 蔣萬安打敗吳怡農自行宣布當選

期待變天找回陸客希望幻滅 墾丁觀光業者剉咧等

2020-01-11 20:11聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

去年八月大陸暫停自由行陸客來台簽證，南台灣度勝地屏東墾丁觀光相關產業受到衝擊，有業者將希望寄託在韓國瑜身上，咬牙苦撐；蔡英文連任後，業者多認為兩岸關係只會更嚴峻，陸方不會解開來台禁令，雖有人抱著陸方會回心轉意的一線希望，但多數已做好沒有陸客的心理準備；民間業者期待，大選結束了，領導者能多為旅遊業著想，跟周邊「鄰居」建立良好關係。

「蔡英文連任，讓期待變天的業者希望幻滅，鬱悶心情可想而知，很多人剉咧等！」屏東墾丁吳姓民宿業者說，國旅市場近年因大環境衰退，年輕自由行陸客成了墾丁旅宿業的主力，大陸祭出禁令五個多月來，相關產業全受衝擊，不少業著選前忍著虧損咬牙苦撐，期待變天，讓馬政府時代的陸客榮景重現，答案揭曉時，大家心理都有底了，就算是死忠支持綠營的觀光業者，喜悅中卻帶著憂愁，因為自己也要面對沒有陸客的生存現實面。

「賠錢生意沒人做，站在觀光業者的立場，當然就是要人潮！」屏東縣民宿協會總幹事劉協達說，新南向國家的遊客多到北部，少了自行由陸客的墾丁，不少有房租壓力的業者見變天的希望落空，對來不抱希望，計畫在農曆連假後解約止血，陸客禁令不解除，半年後還會出現不堪房貸壓力引發的旅宿脫售潮，業者還是盼望小英政府既能顧好主權，也能向陸方適度釋出善意；有業者建議，延至本月底的秋冬國旅補助，可再適度延長或推出其他方案。

蔡英文連任，屏東墾丁觀光業者多認為兩岸關係只會更嚴峻，陸方不會解開來台禁令，期待...
蔡英文連任，屏東墾丁觀光業者多認為兩岸關係只會更嚴峻，陸方不會解開來台禁令，期待大選結束後，領導者能多為旅遊業著想，跟周邊「鄰居」建立良好關係，恢復當年陸客滿街的榮景。圖／本報資料照
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陸客墾丁屏東縣

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