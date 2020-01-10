昇恆昌開賣鼠年玉璽酒 限量引發民眾凌晨排隊搶購

廈門三元富通股份有限公司總裁蔡宜芳（左）與董事長李翌漳都說「金鼠年玉璽酒」，現在是最搶手熱賣商品。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門酒廠每逢歲末年初推出台灣限定版生肖玉璽酒，自2015年起至今已經發表羊、猴、雞、狗、豬年五款生肖玉璽酒，年年引發搶購熱潮。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

昇恆昌金湖廣場今天清晨擠滿大批排隊民眾，原來都是為了搶購限量的金酒鼠年玉璽酒而來，後來9點一到，昇恆廣場鐵門一打開營業，近百位排隊民眾連忙往樓上衝，有人還摔倒受傷，甚至上演因沒搶到酒而吵架的戲碼，引起網友熱議。

農曆春節將屆，金門酒廠特別精心結合中國十二生肖推出開運商品「眾望所屬玉璽酒」，這款「玉璽酒」，酒器以十全十美的10*10cm正方體為主結構，包裝設計以故宮宮門造型為設計概念，酒器底部篆刻「眾望所屬」四字，配上木製底座，限量6千瓶，每瓶賣10500元。

據了解，金門酒廠每逢歲末年初推出台灣限定版生肖玉璽酒，自2015年起至今已經發表羊、猴、雞、狗、豬年五款生肖玉璽酒，年年引發搶購熱潮；今年限量的「金鼠年玉璽酒」，當中有4千瓶，在11月交由昇恆昌獨賣，並於今天限量開賣66瓶。

陳姓網友就上網PO文表示，他半夜3點就去排隊，但鐵門一開，就像橄欖球賽一樣，一堆民眾瘋狂向前衝，衝撞踩碰，有人跌倒，還有人嘴巴流血、手流血，現場亂成一團，實在很誇張。

金酒公司表示，金鼠年玉璽酒今年總生產量共6千瓶，當中4千瓶於11月底交由昇恆昌等免稅店銷售，2千瓶給台灣的金酒各門市銷售，市場需求量高，才會造成搶購，他也研判今日的搶購，應與該公司的行銷策略有關，與金酒公司無關。

廈門三元富通股份有限公司總裁蔡宜芳也說，玉璽酒，不只是酒，已經變成是藝術品，甚至有民眾為了集滿象徵吉祥的十二生肖而瘋搶，玉璽酒的價格也持續飆漲，當中，雞年的玉璽酒最為珍貴，主要是因為有「起家」與「聞雞起舞」的好兆頭，當初售價約為1萬，但現在已經漲到6萬元。

至於今天瘋搶的金鼠年玉璽酒，原價10500元，但市價已經翻漲到2萬多元，蔡宜芳說，還有很多老主顧打來訂購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康