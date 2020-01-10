流感疫情升溫 高市衛生局籲投票戴口罩做好自我保護

明天就是投票日，高雄市衛生局今表示，國內流感疫情升溫，因投票場所多位於室內，市民朋友前往投票時，應做好自我保護與遵守咳嗽禮節，必要時並配戴口罩。由於今年公費流感疫苗接種狀況踴躍，第三階段1月1日開打迄今不到10天，全市已接種超過16萬劑，預估可能農曆年前用罄，籲民眾及早接種獲保護力。

高雄市108年度採購72萬9350劑四價流感疫苗，目前已接種約56萬4914劑，使用率達77.5％。由於今年公費疫苗比照歐美國家升級為四價，接種狀況踴躍。不過目前高風險族群包括65歲以上長者約5萬3千人、50至64歲成人約9萬6千人、高風險慢性病人約1萬5千人、學齡前幼兒約1萬人，都還未完成接種。

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情持續上升，目前社區主要流行病毒為A型H1N1，與本年度流感疫苗A型株吻合度達99%。高市去年共有229例流感併發重症，其中43例死亡，死亡個案中81％未施打疫苗，51％為65歲以上族群，84％具心、肺、腎臟等慢性病、代謝性疾病病史。