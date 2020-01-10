親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

她好奇「滿租中」的房子為何還要賣？ 網曝內幕：不是缺錢

陌生的父母們：平凡善良的好人，如何走上狂熱之路？

兩首長見證高雄貨出去 水果外銷量一年成長7成

2020-01-10 16:55聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

明天是選舉日，高雄市政府大力展示農漁產品外銷成績。今天下午，農業局長吳芳銘與海洋局長趙紹廉相約訪視大陸文峰集團採購高雄農漁產品的裝櫃情況。農業局表示，文峰今天運送8貨櫃新鮮漁產品、鮮果與農漁產加工食品往大陸，總金額3千6百萬元，高雄108年果品外銷量較107年成長73%之多。

為落實高雄市長韓國瑜「貨出去、人進來」政見，市府農業局積極促成農漁產品外銷。農業局表示，自去年簽約以來，文峰集團大量採購鮮果與漁產品，累計出貨量659.1公噸、金額達6千萬新台幣。

為了解農漁產品運銷情況，今天下午，農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉與市農會總幹事楊東杰等人訪視旗山包裝場發貨情況。趙紹廉表示，高雄漁產品積極打入國際市場，業者採購的養殖漁產品及加工品都是高品質的「高雄海味」，可滿足中國大陸年節需求。

文峰集團指出，首次採購高雄新鮮漁產品與漁產加工品銷往大陸市場，採購對象包括產銷履歷達人張家昇的午仔魚、鱸魚與白帶魚等新鮮漁產品，以及匯永公司、宏裕行食品公司生產的蒲燒鯛、虱目魚肚、鱸魚片、烏魚片、墨魚香腸與花枝丸等漁產加工品，總共8貨櫃，金額3千6百萬元。

吳芳銘表示，高雄市農漁產品108年外銷大成長，108年農產品（含加工品）外銷量14493公噸，產值 7.4億元；在農產品中，果品外銷量1萬587噸，比107年同期成長73%。

高市府海洋局長趙紹廉（左一）、農業局長吳芳銘（左二）、台品國際董事長潘朝成、得意...
高市府海洋局長趙紹廉（左一）、農業局長吳芳銘（左二）、台品國際董事長潘朝成、得意中華食品公司董事長陳秀卿（右一）等人見證高雄農漁產品外銷。記者徐白櫻／攝影
分享
文峰集團今天出貨8貨櫃，包含首度購買的高雄漁產品，種類眾多。記者徐白櫻／攝影
文峰集團今天出貨8貨櫃，包含首度購買的高雄漁產品，種類眾多。記者徐白櫻／攝影
分享
大陸文峰集團今日運送8貨櫃農漁產品銷往大陸，高市府官員與業者到場見證。記者徐白櫻...
大陸文峰集團今日運送8貨櫃農漁產品銷往大陸，高市府官員與業者到場見證。記者徐白櫻／攝影
分享

吳芳銘高雄市韓國瑜

延伸閱讀

貨出去！ 3貨櫃金鑽鳳梨銷陸

年節需求大！不只蜜棗外銷 高雄鳳梨今裝櫃銷往...

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好...

熱點風雲／嘉縣山區 打破明文規定…棄保成勝負...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

流感疫情升溫 高市衛生局籲投票戴口罩做好自我保護

2020-01-10 17:06

高雄農改場評鑑 蓮霧蜜棗選出「冠中冠」

2020-01-10 16:52

好消息！南橫公路梅山口至天池13日通車

2020-01-10 12:43

澎湖尖山電廠機組故障 2.6萬戶停電

2020-01-10 12:34

六龜賞梅住宿有好康 11家旅宿業參與活動

2020-01-10 12:20

通行近半世紀 高雄中華地下道功成身退

2020-01-10 11:48

高雄庇護工場禮盒建立好口碑 單一企業一口氣下單70萬

2020-01-10 10:36

全澎湖水肥他抽的 「全叔」獲表揚

2020-01-09 23:00

役男送暖 高雄獨居長輩笑開懷

2020-01-09 22:54

潘孟安籲遊子返鄉投票 拍片搭火車號召歸來屏東

2020-01-09 19:38

荷蘭建築團隊蓋高雄衛武營 社宅 公共空間核心是共享

2020-01-09 19:31

高雄總統選舉選前之夜 警方規畫交通管制

2020-01-09 18:52

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

暗無天日的深海神秘世界 屏東海生館特展帶你潛入

2020-01-09 17:55

影／澎湖馬公開先例 北辰市場出借免費購物車

2020-01-09 15:48

台灣好行金門線 獲觀光局雙料冠軍

2020-01-09 14:20

動物森林派對 夜鬧屏東萬年溪畔

2020-01-09 14:14

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

大選在即！屏東進行點票作業 拚晚間九點前完成開票

2020-01-09 12:55

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37
看更多

熱門文章

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

好消息！南橫公路梅山口至天池13日通車

2020-01-10 12:43

環狀線中和、橋和、板橋中山公園站 YouBike今啟用

2020-01-10 07:34

高雄總統選舉選前之夜 警方規畫交通管制

2020-01-09 18:52

台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

2020-01-09 18:04

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

台南梅嶺梅花盛開湧人潮 加開綠22公車及接駁車賞花遊

2020-01-10 09:26

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

投開票所宮廟教會、停車場等不稀奇 基隆還有設在醫院

2020-01-10 09:32

環狀線春節前通車有望？ 北市府：有把握拿到通車函

2020-01-10 16:17

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35

春節連續假期苗栗市、頭份市路邊停車暫停收費

2020-01-09 18:53

彰化10大搶錢測速桿排名 東外環那支1萬8千件榜首

2020-01-10 12:59

高鐵站出現返鄉人潮 黃偉哲站門口發文宣鼓勵投票

2020-01-09 19:19

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

北農殘菜送台中廢棄惹議 總經理首度對外說分明

2020-01-10 10:16

通行近半世紀 高雄中華地下道功成身退

2020-01-10 11:48

竹縣湖口3村部分地區1/15起停水 共8天每天7小時

2020-01-10 10:39

馬英九再為桃園立委拜票：選情還是緊繃 但是有信心

2020-01-09 17:55

澎湖尖山電廠機組故障 2.6萬戶停電

2020-01-10 12:34

影／分局長霸氣：我來送獎品！超萌警察背包婆媽搶翻天

2020-01-10 11:14

影／與大師有約 馮翊綱：選完大家相親相愛過日子

2020-01-09 18:39

【即時短評】非垃圾清運平台 北農別當濫好人

2020-01-10 11:43

雞排妹陪洪慈庸逛夜市 侯友宜拍片挺楊瓊瓔

2020-01-09 19:50

愛心告急！再2周過年 華山年菜募集仍缺4成待捐助

2020-01-10 09:24

台61線區間測速 龍井-清水均速90公里 15日啟用

2020-01-09 23:47

人文生態豐沛 金門金城鎮獲選經典小鎮

2020-01-09 23:33

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

嘉縣公教人員年終獎金15日發放 臨時人員薪水20日發放

2020-01-10 16:18

柯文哲二備金僅7.4億 跟2008年郝龍斌一樣

2020-01-09 23:46

真有感！彰化市路邊停車春節不漲價還免費

2020-01-10 10:57

雙北公車上下車刷卡 2月1日起沒刷沒轉乘優惠

2020-01-09 23:32

年假出國怕護照來不及送件？ 新北戶所7天辦好

2020-01-10 13:49

挖寶做愛心 中醫大新竹附醫15、16日歲末年終義賣

2020-01-10 11:11

台南走春！ 南瀛綠都心、永康公園布置繽紛花海地毯

2020-01-10 14:48

空氣品質報你知 台南市大忠里開先鋒

2020-01-09 18:40

為順利運回選票 高公局特開放運票「大貨車」走雪隧

2020-01-10 14:49

荷蘭建築團隊蓋高雄衛武營 社宅 公共空間核心是共享

2020-01-09 19:31

因應春節採買 基隆愛四路夜市18日起連16天不收攤營業

2020-01-10 15:24

酒駕大修法台南案件銳減 警方深入餐廳宣導出新招

2020-01-10 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top