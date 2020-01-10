兩首長見證高雄貨出去 水果外銷量一年成長7成

明天是選舉日，高雄市政府大力展示農漁產品外銷成績。今天下午，農業局長吳芳銘與海洋局長趙紹廉相約訪視大陸文峰集團採購高雄農漁產品的裝櫃情況。農業局表示，文峰今天運送8貨櫃新鮮漁產品、鮮果與農漁產加工食品往大陸，總金額3千6百萬元，高雄108年果品外銷量較107年成長73%之多。

為落實高雄市長韓國瑜「貨出去、人進來」政見，市府農業局積極促成農漁產品外銷。農業局表示，自去年簽約以來，文峰集團大量採購鮮果與漁產品，累計出貨量659.1公噸、金額達6千萬新台幣。

為了解農漁產品運銷情況，今天下午，農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉與市農會總幹事楊東杰等人訪視旗山包裝場發貨情況。趙紹廉表示，高雄漁產品積極打入國際市場，業者採購的養殖漁產品及加工品都是高品質的「高雄海味」，可滿足中國大陸年節需求。

文峰集團指出，首次採購高雄新鮮漁產品與漁產加工品銷往大陸市場，採購對象包括產銷履歷達人張家昇的午仔魚、鱸魚與白帶魚等新鮮漁產品，以及匯永公司、宏裕行食品公司生產的蒲燒鯛、虱目魚肚、鱸魚片、烏魚片、墨魚香腸與花枝丸等漁產加工品，總共8貨櫃，金額3千6百萬元。