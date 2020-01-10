高雄農改場評鑑 蓮霧蜜棗選出「冠中冠」

高雄區農業改良場連辦10年的全國蓮霧及蜜棗優質管理果園評鑑，今年首次分為「總冠軍爭霸賽」及「新秀選拔賽」，其中首次出爐的蓮霧總冠軍由東港農民黃進文奪得、新秀組冠軍由佳冬鄉青農楊志強拿下；蜜棗總冠軍由大社區吳楊月琴榮登寶座、新秀組冠軍是燕巢區棗農陳志明；比賽結果也將大力帶動春節送禮。

由農改場舉辦的蓮霧及蜜棗評鑑比賽，每年都是跨縣市舉行，一向是農民心目中的「奧斯卡」，尤其今年第一次推出10年總冠軍，更被形容是「冠中冠」，農改場將於12日迎賓日當天頒獎，並展示優勝果品。

農改場表示，今年蓮霧及棗總冠軍爭霸賽分別有8組及14組參賽，新秀組則有40組及45組參賽。去年入冬以來，屏東冬季少雨、日照充足，蓮霧果色較往年更深紅，質量均佳。

種植蓮霧長達18年的黃進文，曾於2009年獲頒「神農獎」，並以「黃進文蓮霧」為品牌行銷高品質蓮霧，等於是以自己的名字掛保證，他的大果種蓮霧，今年不但以糖度12.2度、口感品評接近滿分脫穎而出，他搭建加強型網室保護植株，也大大提升蓮霧的品質。

另外棗總冠軍則由大社區吳楊月琴以「高雄12號-珍愛」榮登寶座，她隨另一半吳炫森栽培棗樹已邁入第14年，曾連續3年拿到農改場評鑑首獎，今年再奪得總冠軍的榮耀，辛苦終於肯定。

還有拿下蓮霧新秀組冠軍的楊志強今年僅35歲，是佳冬在地青農，和家人一起管理蓮霧園約6公頃，栽培面積雖大，品質卻一點也不馬虎，去年通過產銷履歷驗證，除了拍賣市場及行口通路，以「蓮霧強班長」品牌自產自銷。