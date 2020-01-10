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澎湖尖山電廠機組故障 2.6萬戶停電

2020-01-10 12:34聯合報 記者王昭月／澎湖縣即時報導

澎湖尖山電廠今天上午11點疑因機組故障大跳電，電廠緊急修護，於11點19分之後陸續復電，初估約2.6萬戶受影響。

尖山電廠是澎湖唯一火力發電廠，今早電廠疑因機組故障，造成澎湖地區16條饋線跳脫，不只住戶停電，連交通號誌亦受影響。

台電緊急投入修護，19分鐘後陸續復電，11點半時恢復32%左右的電力，預計3小時內，澎湖全島完全復電。

澎湖尖山電廠今早疑機組故障造成跳電。圖／本報資料照
澎湖尖山電廠今早疑機組故障造成跳電。圖／本報資料照
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澎湖停電台電

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