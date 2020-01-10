高雄庇護工場禮盒建立好口碑 單一企業一口氣下單70萬

高雄市庇護工場的產品近幾年建立起好口碑，吸引「長興材料工業公司」訂購2千份「年節禮盒」，作為尾牙伴手禮，總金額達70萬元。高雄市勞工局呼籲企業及民眾響應，選購身心障礙朋友精心製作的禮盒，為社會貢獻愛心，也兼顧品質保障。

勞工局局長王秋冬表示，近來民眾重視食品安全，因勞工局除了輔導庇護工場投保產品責任保險，也推動取得最高規格的食安認證「國際標準的ISO22000：2005與HACCP驗證」，產品逐漸建立起好口碑，成為多家企業訂購年節禮盒的口袋名單。

今年高雄市多家庇護工場都推出年節禮盒，包括湖畔咖啡屋的「年節禮盒」；喜憨兒創作料理庇護商店「紅豆米禮盒 、十穀米禮盒」；還有一家工場「幸褔花磚皂禮盒」，內有手工皂3入、吸水皂1個及帆布袋1個；中外餅舖推出「茶餅禮盒 」等，產品多元、價格也在3百元到5百元間，相當實惠。