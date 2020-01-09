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荷蘭建築團隊蓋高雄衛武營 社宅 公共空間核心是共享

2020-01-09 19:31聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市建築經營協會今天在台中林酒店舉辦「People‧Place‧Purpose」大師講座，邀請設計高雄衛武營國家藝術文化中心、高雄第一個新建社宅「凱旋青樹」的荷蘭麥肯諾建築師事務所技術總監福瑞索．凡德斯丁分享建築理念。

福瑞索．凡德斯丁表示，事務所草創期就做社宅，擁有豐富社會住宅經驗，由於工程預算低，因此在建築外觀上，透過簡單材料，提升建築的美學與質感。社宅的公共空間核心為「共享空間」，不但社區民眾享有公共設施、空中花園外，部份空間融入當地地景、民眾生活模式、使用習慣等，提供社區外民眾使用。

台中市建築經營協會理事長邱名仕說，台中未來城市地景充滿想像空間，繼國家歌劇院後，至如火如荼打造的新地標「台中綠美圖」，期許透過講座汲取靈感及經驗借鏡外，更刺激台中建築產業，為台中市提供新的生活形式。

台中市建築經營協會由300多名建築相關行業會員組成，邁入第十年，其中最受推崇的大師講座，每月邀請大師級人物分享建築理念，今年首場邀請麥肯諾建築師事務所技術總監福瑞索．凡德斯丁主講「People‧Place‧Purpose」大師講座，一窺麥肯諾的建築哲學與執業心路歷程。

麥肯諾建築師事務所執業超過30年，設計過住宅、社區規劃、摩天大樓、都市設計、博物館等，活躍於全球設計界，105年拿下「高雄衛武營國家藝術文化中心」競圖首獎，與台灣結緣，並以衛武營的設計獲9項世界各地建築大獎，提高台灣的國際能見度，也帶動創意城市發展；荷蘭麥肯諾建築師事務擁有豐富社會住宅經驗，承接了高雄第一個新建社宅「凱旋青樹」。

福瑞索．凡德斯丁表示，事務所常保一個信念，那就是公共空間是當地居民共同的知識材產，因此公共建築應尊重社會與自然環境，強調建築必須考慮人的文化及價值、當地風土環境以及所需要的功能。作品都聚焦在公共空間設計，實際攸關人民日常生活，帶給他工作的正能量。

台中市建築經營協會今天舉辦「People‧Place‧Purpose」大師講座，...
台中市建築經營協會今天舉辦「People‧Place‧Purpose」大師講座，邀請荷蘭麥肯諾建築師事務所技術總監福瑞索．凡德斯丁（右四）分享建築理念，左四為台中建經協會理事長邱名仕。記者趙容萱／攝影
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台中市建築經營協會今天舉辦「People‧Place‧Purpose」大師講座，...
台中市建築經營協會今天舉辦「People‧Place‧Purpose」大師講座，邀請荷蘭麥肯諾建築師事務所技術總監福瑞索．凡德斯丁（右）分享建築理念，左為台中建經協會理事長邱名仕。記者趙容萱／攝影
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建築台中市

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