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高雄總統選舉選前之夜 警方規畫交通管制

2020-01-09 18:52聯合報 記者林保光／高雄即時報導

國民黨、民進黨總統候選人選前之夜 活動，明天晚間分別在高雄夢時代台糖物流園區、高雄捷運鳳山西站旁廣場登場，雙方都可能吸引眾多支持者參與，高雄市警方在2場地附近，規畫交通管制措施，呼籲參加者搭乘大眾運輸交通工具，避免塞車。

高雄市警方對夢時代前台糖物流園區，國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會會場，視人潮狀況，分3階段管制措施，第一階段封閉前鎮區中華五路（正勤路至時代大道）南北雙向道路、封閉中華五路939巷，只出不進；第二階段，增加封閉時代大道（中華路至成功路段），只出不進；第三階段，管制中華五路（正勤至凱旋路）、時代大道（中山至成功路），疏導散場人潮、車流。民眾可搭乘捷運紅線，至R6凱旋站，步行到會場。

在捷運鳳山西站旁廣場，民進黨總統候選人蔡英文造勢晚會，視人潮狀況，封閉鳳山區議會路（自由路至光華路）南北雙向道路及議會北路（青年路至議會路），只出不進。民眾可搭乘捷運橘線，至O11鳳山西站，步行至造勢會場。

高雄市警交通大隊呼籲，開車民眾可在R24捷運南岡山站、R21捷運都會公園站、R16台鐵新左營捷運站、R13捷運凹子底站、R4捷運小港機場站、OT1捷運大寮站、O4捷運市議會站及台鐵鳳山車站等處停車，轉乘捷運到會場，避免塞車。

韓國瑜高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施之一。圖／高雄市交通大隊提供
韓國瑜高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施之一。圖／高雄市交通大隊提供
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韓國瑜高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施之三。圖／高雄市交通大隊提供
韓國瑜高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施之三。圖／高雄市交通大隊提供
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韓國瑜高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施之二。圖／高雄市交通大隊提供
韓國瑜高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施之二。圖／高雄市交通大隊提供
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蔡英文高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施。圖／高雄市交通大隊提供
蔡英文高雄選前之夜造勢晚會，警方交管措施。圖／高雄市交通大隊提供
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捷運高雄市

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