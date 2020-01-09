金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

金門縣衛生局長王漢志去年酒後大鬧金門醫院急診室，並「推擊」醫師一案，監察院今天通過彈劾，將移送公務員懲戒委員會。對此，王漢志表示，他已誠心認錯，是非自有公斷，其他的就交給上天去安排。

金門縣政府人事處也表示，將等收到監察院的正式公文，與公懲會的懲戒結果後，才會做後續處理。

王漢志的哥哥去年因膽道阻塞發燒送急診室，但苦候多時未獲得合適的治療，王漢志在結束餐會後趕赴急診室，疑因酒後不滿陳姓醫師醫療處置，除了飆罵髒話還「推擊」醫師，雖然當晚到院向陳姓醫師致歉，但仍引發軒然大波，並遭縣府召開的考績委員會記2小過，雖然職銜仍是「金門縣衛生局長」，但調離現職到縣府。

監察院今天也通過監委提案正式彈劾王漢志，對此，王漢志說覺得很遺憾，王漢志表示，他誠心認錯，「做人就是要清清楚楚，明明白白」。「對就是對，錯就是錯，沒有什麼藉口」，但是要思考的是，當你做錯一件事，相對接受到的懲罰是否對等。