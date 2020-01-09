暗無天日的深海神秘世界 屏東海生館特展帶你潛入

從古到今，人類對海洋透光帶以下的深海水域，總充滿著好奇和想像；屏東海生館今年策劃「光之深海」特展本月18日開展，藉由智慧科技帶領遊客一同潛入深海，揭開深海的神秘面紗，了解人類海洋探索的演進史，在體驗深海世界的多元樣貌外，還引進展出如同海中螢光的燈眼魚，感受暗黑深海中一閃一閃的奇幻光芒。

館方表示，海洋約占地球表面積70%，但人類對大多數的海域仍處於未知，特別是號稱為「裡太空」的深海水域，彷彿是另個外太空世界，藏著不可知的神秘生態；深海的定義是海洋透光帶以下的海域，約是100公尺以下，深海水域因有著高壓、低溫、無光特性，能夠在這個暗無天日的環境中生存，著實不易。

館方說，隨著海洋探索科技的與日進步，發現聚集在海底熱泉旁的生物聚落、依附在鯨骸旁的無限生機，和為了適應這極端環境而演化出的深海生物特性；包含眼睛極大化增加受光面積，或發出不同光芒來暈眩或是逃避獵食者，都是奇妙的生物多元樣貌。

在海生館世界水域館深海水域展區，除了帶領民眾如同搭乘潛艇潛入深海，了解深海奇幻水域的神秘樣貌，今年配合新開展的「究境-海洋探索科技展覽」規畫「光之深海」特展，可了解海洋科技演進下發現的深海世界；還特別引進會自體發光、暱稱「夜光俠」的燈眼魚和鮟鱇魚，完全模擬無光的生存環境。