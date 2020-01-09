親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

凱道造勢破50萬人！吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

與謝和弦婚變飽受折磨 扣嫂Keanna已流產

暗無天日的深海神秘世界 屏東海生館特展帶你潛入

2020-01-09 17:55聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

從古到今，人類對海洋透光帶以下的深海水域，總充滿著好奇和想像；屏東海生館今年策劃「光之深海」特展本月18日開展，藉由智慧科技帶領遊客一同潛入深海，揭開深海的神秘面紗，了解人類海洋探索的演進史，在體驗深海世界的多元樣貌外，還引進展出如同海中螢光的燈眼魚，感受暗黑深海中一閃一閃的奇幻光芒。

館方表示，海洋約占地球表面積70%，但人類對大多數的海域仍處於未知，特別是號稱為「裡太空」的深海水域，彷彿是另個外太空世界，藏著不可知的神秘生態；深海的定義是海洋透光帶以下的海域，約是100公尺以下，深海水域因有著高壓、低溫、無光特性，能夠在這個暗無天日的環境中生存，著實不易。

館方說，隨著海洋探索科技的與日進步，發現聚集在海底熱泉旁的生物聚落、依附在鯨骸旁的無限生機，和為了適應這極端環境而演化出的深海生物特性；包含眼睛極大化增加受光面積，或發出不同光芒來暈眩或是逃避獵食者，都是奇妙的生物多元樣貌。

在海生館世界水域館深海水域展區，除了帶領民眾如同搭乘潛艇潛入深海，了解深海奇幻水域的神秘樣貌，今年配合新開展的「究境-海洋探索科技展覽」規畫「光之深海」特展，可了解海洋科技演進下發現的深海世界；還特別引進會自體發光、暱稱「夜光俠」的燈眼魚和鮟鱇魚，完全模擬無光的生存環境。

館方說，棲息深度可達水下300到400公尺的燈眼魚，眼睛下方彷彿擦著厚厚一層夜光眼影，發出令人目眩神迷的螢光；因為眼睛下方有著共棲性的發光細菌，靠著新陳代謝，發出一閃一閃光芒，用於探測、誘食，甚至是迷惑其他生物，也讓牠們有著彷如彿深海中螢火的迷人，讓人驚嘆。

屏東海生館「光之深海」特展18日開展，揭開深海的神秘面紗，還引進展出如同海中螢光...
屏東海生館「光之深海」特展18日開展，揭開深海的神秘面紗，還引進展出如同海中螢光的燈眼魚和鮟鱇魚，感受暗黑深海中一閃一閃的奇幻光芒。記者潘欣中／翻攝
分享

太空屏東

延伸閱讀

最夢幻"海市蜃樓"！台南「月津港燈節」1/1...

毛豆銷日團隊海大漁船監控技術 獲農業科學獎

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

海灘上驚見紫色透明「行走果凍」 專家揭密

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

影／澎湖馬公開先例 北辰市場出借免費購物車

2020-01-09 15:48

台灣好行金門線 獲觀光局雙料冠軍

2020-01-09 14:20

動物森林派對 夜鬧屏東萬年溪畔

2020-01-09 14:14

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

大選在即！屏東進行點票作業 拚晚間九點前完成開票

2020-01-09 12:55

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

迎接出遊人潮 高雄渡輪公布春節最新航班

2020-01-09 11:31

台南今年首例境外移入登革熱住下營 到過安定區、高雄

2020-01-09 11:21

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

屏東縣從南到北繽紛萬千 春遊賞燈還能泡溫泉

2020-01-09 07:29

澎春節航班達極限 縣府籲改搭台華輪

2020-01-08 23:25

屏東客家聚落 7夥房啟動修復

2020-01-08 23:23

高雄永新漁港小旅行 看夕陽吃海鮮

2020-01-08 23:21

高雄前金舊警舍 變老青共居社宅

2020-01-08 23:21

影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51

影／高雄農改場一年一會來了 今年迎賓花海有歐風情調

2020-01-08 18:14

金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

2020-01-08 15:54

立榮與華信春節運能已達極限 澎縣府籲鄉親善用台華輪

2020-01-08 14:23

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

台南六甲落羽松轉紅 新增可愛裝置藝術供拍照打卡

2020-01-08 18:18

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

2020-01-09 00:19

點亮竹縣山城觀光 尖石、橫山入選經典小鎮

2020-01-08 23:34

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

蘇花改通車新景點 台泥和平廠休憩園區開幕

2020-01-09 13:54

差1字 嘉市農民少領1600萬補助

2020-01-08 23:34

過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

五楊高架延伸案 徐耀昌：應延到銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 23:31

雙北公車上下車刷卡 下月起少刷沒轉乘優惠

2020-01-09 14:50

宜蘭智慧路燈發電 可供車充電

2020-01-08 23:32

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

抓鬼總動員！彰化縣前議長加碼50萬做查賄獎金

2020-01-08 21:15

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

馬英九添金孫當外公 心情好笑稱「國家機密」

2020-01-09 17:28

桃竹苗缺血 籲投完票來捐 最多女捐血人 25年捐1600次

2020-01-09 00:00

基隆93萬張選票運送到各區公所 警車開道全程戒護

2020-01-09 10:58

家庭共學讓夫妻變成同學、同好與戀人 台南社大做到了

2020-01-08 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top