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金門聚落再造中央評鑑特優 楊鎮浯頒感謝狀

2020-01-09 17:41中央社 金門縣9日電

金門縣政府向內政部營建署提報「金沙鎮后浦頭村門戶再造計畫」等17案，經過中央補助計畫執行績效評鑑暨工程督導考核，整體表現獲得「特優」佳績。縣長楊鎮浯今天頒獎感謝。

縣府建設處表示，縣府在2018年度向營建署提報「水岸、綠地、老聚落-金沙鎮后浦頭村門戶再造計畫」、「東林聚落門戶景觀改善工程計畫」、「金城鎮天后宮廣場與周邊景觀改善工程」等17案，共爭取到營建署補助新台幣3億8136萬元。營建署並在去年辦理年度補助計畫績效評鑑及工程督導考核，抽查其中5案已完工計畫，實地檢視計畫成效。

建設處表示，金門縣在2019年度中央補助計畫執行績效評鑑暨工程督導考核部分，除了整體表現獲得「特優」佳績，更在個案管理維護抽查獲得前3名殊榮。楊鎮浯今天在年度首次的擴大縣務會議和主管會報中頒發感謝狀，感謝金門國家公園管理處、各鄉鎮公所、相關社區代表，感謝大家共同為金門打造與環境共生共榮的友善環境。

在建設處提出的17項計畫案中，其中「水岸、綠地、老聚落-金沙鎮后浦頭村門戶再造計畫」，以榮湖水岸周邊的閩南傳統聚落生活休閒空間營造為主題，凸顯優質的田園景觀；同時針對黃卓彬洋樓廣場及周邊空間進行改善，打造悠閒健康步道及景觀綠化，期盼在平日提供遊客休閒遊憩使用，營造成為多功能的休閒空間。

但由於聚落周邊、地坪及綠化不足，影響居民安全及觀光品質，本案針對部分改善以施作鐵木平台及鐵木椅為主，讓民眾能寧靜愜意漫步在此並作休憩使用。建設處透過改善聚落圍牆，增加聚落與湖岸的視覺穿透性及可及性，使黃卓彬洋樓及聚落與水岸綠地能整併為一體，古厝、綠地、水岸，形成地方特色，共存共榮。

金門楊鎮浯國家公園

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