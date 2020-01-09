觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

金城鎮是一個融合自然與人文的質樸地方，不僅保有豐沛的自然生態，更有軍事遺跡及閩式聚落錯落，頗受遊客青睞，近期又得到2020經典小鎮2.0，是金門今年唯一獲獎的鄉鎮，金城鎮長李誠智日前親自赴台受獎，期盼結合中央資源，帶動後浦小鎮新一波的漫遊熱潮。

繼2019年小鎮漫遊年推出30個經典小鎮，配合2020年脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局日前又舉辦「點亮台灣‧讓小鎮山城發光」記者會，由交通部長林佳龍親自頒贈30個經典(山城)小鎮代表們獎牌，同時邀請相關部會包括國發會、經濟部、文化部、農委會、客委會及原民會等，以及交通部所屬機關，將整合小鎮資源共同行銷推廣。

金城鎮此次獲獎的原因在於，鎮內擁有既傳統又創新的文化特色；例如：去年首開宗教民俗與生態保育跨領域合作模式，把金門的傳統宗教遶境帶進台北市立動物園內，讓每天上萬人的遊園民眾可以近距離了解、體驗金門迎城隍這項宗教盛典；藉此，動物園布偶更在活動期間跨海抵金參加「蜈蚣座親子嘉年華」遊行，同時在5月25日「世界水獺日」假浯島城隍廟舉辦水獺寶寶命名活動，將傳統民俗文化節慶暨保育推廣，做了最完整與完美的結合。

李誠智表示，經典小鎮開辦2屆，金城鎮是繼去年烈嶼鄉後，再次獲得青睞。經典小鎮的產生方式是先進行書面申請及審查後，再交由網路票選、秘密客及委員嚴格審核遴選，產生30個經典小鎮，做為台灣386小鎮標竿，鎮公所據此提送經典小鎮行銷計畫及觀光硬體改善計畫，中央部分至少可以補助100萬元經費。