大選在即！屏東進行點票作業 拚晚間九點前完成開票

總統立委大選周六（11日）即將登場，屏東縣選委會表示，今年全縣共設有705個投票所，今天已將選票送到各鄉鎮市選務中心，進行清點選票作業。另外，2016年屏東開票作業在晚間8點11分全數完成，今年也預計可在晚間9點前開完所有票。

屏東縣選委會統計，今年總統選舉人數達68萬8793人，不分區及僑居國外國民立委選舉人數有68萬8855人，區域立委第1選舉區選舉人數32萬3633人、第2選區31萬7010人，共64萬643人；平地原住民選舉人數3523人、山地原住民選舉人數4萬2651人。

另外，這次選舉共有3張選票，總統選票為「淺粉紅色」，區域立委「淺黃色」，政黨票「白色」，山地原住民「淺綠色」，平地原住民「淺藍色」，其中政黨選票有多達19個政黨，全長76.5公分，堪稱台灣選舉史上最長選票。

選委會也提醒，投票時間自11日上午8時起至下午4時止，選舉人應持有效的國民身分證（返國行使總統副總統選舉權者持本人有效之中華民國護照）、印章及投票通知單前往指定投票所投票。