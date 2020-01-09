動物森林派對 夜鬧屏東萬年溪畔

屏東縣政府在屏東公園推出的屏東聖誕節燈飾，是市區的一大亮點。 圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

今年春節屏東縣從南到北繽紛萬千，點亮萬年溪畔的屏東綵燈節，今年推出「動物森林派對」，溪畔充滿驚奇。另外，延續耶誕氣氛的屏東耶誕節點燈，把市區妝點得更加亮麗溫馨，歡樂氣氛延續到農曆春節，還有百花齊放的熱帶農業博覽會、美麗又溫暖的四重溪溫泉季，希望今年的屏東春遊讓遊客不虛此行。

屏東綵燈節，今年推出「動物森林派對」，萬年溪畔猶如夜間動園。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

屏東縣政府表示，2020屏東綵燈節以「動物森林派對」為主軸，分為「草原、森林、極地及海洋」四大主題區，燈區範圍從市區千禧公園勝利東路起，至近屏東夜市停車旁之萬年溪河段，總共規畫20組燈座，從森林區的貓頭鷹到小白兔、長頸鹿到極地區的企鵝燈飾都看得到，萬年溪畔就像個夜間動物園般熱鬧繽紛。

屏東綵燈節，今年推出「動物森林派對」，萬年溪畔猶如夜間動園。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

2020屏東熱帶農業博覽會以「里山里海」活動，結合友善大地、科技農業、食農教育等理念，打造全新食農體驗環境教育場域。30公頃的園區規畫23個特色主題區，除了最具特色的瓜果長廊、迎春花海外，還有深受大家歡迎的彩繪稻田，以傳統農業與現代科技結合，營造具地方特色的大型地景藝術。

四重溪溫泉為台灣四大名泉之一，今年以楓紅為主題，打造充滿日式風情的溫泉公園，夜間漫步在遍地閃閃的燈海中，格外有味道，活動至2月9日止，詳情請洽官網。

屏東耶誕節點燈延續到春節，屏東公園打造成充滿奇幻冒險的童話故事世界，各式金色藝術燈飾加上夢幻冰晶城堡，讓遊客彷彿回到歡樂童年時光。