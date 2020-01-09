全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

歲末年終，澎湖縣長賴峰偉感念環保人員終年辛勞，今早前往馬公市公所致贈春節禮券及福袋給馬公市五鄉一市清潔隊員，也表彰三名績優清潔人員，其中負責全澎湖抽水肥工作的紀實全，工作屆滿40年，退休之際獲選為績優模範，認為是最棒的畢業禮物。

賴峰偉今早表彰的3名馬公市環保績優人員，是任職逾30年的王經大、紀實全及辛柳慎，其中紀實全工作屆滿40年，民國100年起三度獲獎，將在元月16日退休。

「全澎湖縣的水肥都是他在抽的」，馬公市長葉竹林說，「全叔」紀實全為人熱誠，做事實事求是，毫無怨言，把環保工作當成神聖職業，如今將退休，同仁都十分不捨。

即將告別公職的紀實全，進入清潔隊是從擔水肥做起，近10年才改收垃圾，一路走來他發現，公職真的難為，即使再認真，都不免遭人嫌棄。而談起公務生涯，他唱了首「成功的條件」表達心境，認為歌詞提及「一生中註定的代誌，何必怨天又怨地，摸著心肝顧到道義，公平競爭爭取勝利」，堪稱他一生最佳的寫照，「做人，樂天知命最重要」。

賴峰偉說，馬公市在市長葉竹林帶領下，把澎湖整理得很乾淨，澎湖小而美，只要清潔乾淨，相信台灣的觀光客來玩，都會翹起大拇指稱讚。「過去來過澎湖的遊客都知道，澎湖的環境整潔已達一定水準，看過都訝異，澎湖怎麼那麼乾淨，這些都是清潔人員建立的功勞」。