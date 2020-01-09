迎接出遊人潮 高雄渡輪公布春節最新航班

高雄市輪船公司春節期間為迎接金鼠年7天年假出遊的人潮， 1/23(小年夜)～1/29(初五)旗鼓渡輪航線於11時至17時尖峰時段進行一般遊客燃油機車管制，騎乘機車的遊客可選擇搭乘「前鎮-中洲」航線；「棧貳庫-旗津航線」也將加入輸運分流，以更密集的航線加強疏運遊客流量。

高雄市輪船公司表示，除夕當天「棧貳庫-旗津航線」停航，「旗津-鼓山航線」僅營運到晚上12點，讓輪值大夜班的船員可以回家吃團圓飯。另金棧遊港航班部分，春節期間金棧遊港也分別於1/25~1/27(初一~初三)下午16：50開航鍍金夕陽線、1/28~1/29(初四~初五)下午16：10開航亞灣線。

此外，鼓山旗津航線渡輪也比照以往連假輸運模式，啟動人車分流載運，縮短遊客候船時間。高雄市輪船公司表示，春節7天連假預估單日旅運量可達3萬人次以上，屆時將全員全船出動輸運。

另棧貳庫旗津航線去年春節打破開航最高搭乘人次，單日有2200人次搭乘，預計今年過年也將滿載，輪船公司提醒要搭乘此航線的民眾，可先至渡輪購票櫃台畫位購票，接著逛逛港區跟棧貳庫，開航時間前10分鐘再上船即可，不需排隊候船。

今年春節，輪船公司也推出與JETS嘉年華聯名套票499元，嘉年華內有各種大型遊樂設施，可搭乘遊港輪近距離一覽貨櫃碼頭、大型橋式機、大型貨櫃船、軍艦跟工作船後，再乘坐各種遊樂設施。