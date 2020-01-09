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台南今年首例境外移入登革熱住下營 到過安定區、高雄

2020-01-09 11:21聯合報 記者鄭維真／即時報導

台南市出現今年首例境外移入登革熱病例，一名住在下營區賀建里20多歲女子，去年底曾到印尼旅遊被蚊子叮咬，今年1月5日到安定區參加活動時發燒到39度送醫，8日確診感染登革熱，目前住院治療中。

台南市衛生局指出，該名女子去年12月21日至12月27日到印尼旅遊，期間有被蚊子叮咬，回國後在家休息。今年1月5日至安定區參與活動時發燒至39度，就到醫院急診就醫，診斷為疑似流感，返家休息。

由於症狀未緩解，她在1月7日到高雄的醫院就醫，且進行登革熱快篩為陽性並通報，昨天PCR檢驗結果陽性確診，病毒型別為第四型。

衛生局表示，個案目前住院治療中，同住家人沒有相關疑似症狀。她主要活動範圍於住家及安定，防治單位進行居住地、活動地戶內外環境孳清及化學防治，並持續針對同住家人進行健康關懷。

另外，該病例於發病前1日有高雄市旅遊活動史，衛生局基於區域聯防原則，已通知高雄市政府衛生局病例的活動史。

衛生局表示，東南亞登革熱疫情沒有減緩，境外移入登革熱仍持續威脅著台南市，因此市民不可因氣候轉涼而輕忽。要將清除孳生源積水容器內化成生活作習，做好「巡、倒、清、刷」防治措施，才可對抗境外疫情延燒至社區。

台南今年首例境外移入登革熱病例已入社區。圖／台南市衛生局提供
台南今年首例境外移入登革熱病例已入社區。圖／台南市衛生局提供
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衛生局登革熱發燒

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