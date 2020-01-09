屏東縣從南到北繽紛萬千 春遊賞燈還能泡溫泉

今年春節屏東縣從南到北繽紛萬千，點亮萬年溪畔的屏東綵燈節，今年推出「動物森林派對」，溪畔充滿驚奇。另外，延續耶誕氣氛的屏東耶誕節點燈，把市區妝點得更加亮麗溫馨，歡樂氣氛延續到農曆春節，還有百花齊放的熱帶農業博覽會、美麗又溫暖的四重溪溫泉季，希望今年的屏東春遊讓遊客不虛此行。

屏東縣長潘孟安表示，縣內除農特產豐富，還是個創意無限的城市，每年的燈節活動及熱帶農業博覽會，正是展示這座城市的美學和產業動能，希望讓外界看到更多元的屏東。尤其春節期間是許多遊子回鄉的時候，也希望藉著不同的活動，讓大家感受到屏東正在進步。

屏東綵燈節 點亮夜間動物園

2020屏東綵燈節以「動物森林派對」為主軸，分為「草原、森林、極地及海洋」4大主題區，燈區範圍從市區千禧公園勝利東路起，至近屏東夜市停車旁之萬年溪河段，總共規畫20組燈座，從森林區的貓頭鷹到小白兔、長頸鹿到極地區的企鵝燈飾都看得到，萬年溪畔就像個夜間動物園般熱鬧繽紛，不只小朋友開心，大人們也感受到這場視覺饗宴的無限創意。

熱帶農業博覽會 食農新體驗

2020的屏東熱帶農業博覽會以「里山里海」為活動主軸，結合友善大地、科技農業、食農教育等理念，打造全新食農體驗環境教育場域。30公頃的園區規畫23個特色主題區，除了最具特色的瓜果長廊、迎春花海外，深受大家歡迎的彩繪稻田，今年以可愛OPEN小將及他的朋友們為主題，縣府以傳統農業與現代科技結合，營造具地方特色的大型地景藝術，陪伴民眾一起歡度農曆新年。

四重溪溫泉季 浪漫楓紅迎賓

有台灣四大名泉之稱的四重溪溫泉，縣府近年以燈飾結合地景，成功為四重溪打出知名度。今年以楓紅為主題，打造充滿日式風情的溫泉公園，無論是日式古色古香的文化小徑，或漫步在遍地閃閃的燈海中，兩側楓紅，搭配點點星光的晚霞廊道，溫暖也浪漫。尤其在春節期間走來，一定更有味道，活動至2月9日止，詳情請洽官網https://www.i-pingtung.com/2019pths。

耶誕點燈 奇幻熱鬧到春節