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影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51聯合報 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣本屆立委選舉，因年改及同婚等議題持續發酵，大環境似對國民黨候選人歐中慨有利，不過政壇上對他的人和問題，始終有異音。無黨團結聯盟主席林炳坤在選舉倒數3天，刊登半版「下架民進黨下架蔡英文」廣告，歐認為是整合藍軍契機，感懷在心，選情也有如吃下一顆定心丸 。

距投票日剩倒數3天，歐中慨集中火力在西嶼家鄉爭取鄉親最大支持，他輕車簡從徒步掃街拜票宣講，希望鄉親成為他這次競選的最大後盾。

歐中慨從黨內初選以來，始終傳出人和不佳，檯面上有心結的包括縣長、正副議長及無黨團結聯盟主席林炳坤等人，讓他在藍軍的整合上飽受壓力，不過今天見到同屬泛藍的林炳坤以大篇幅廣告，希望「下架民進黨，下架蔡英文」，他認為是藍營整合的最大契機， 對軍公教團體也具催票作用。

談到人和問題，歐中慨表示，政治錯綜複雜，不是一語可以道盡，但他從政33年來，自認沒有對不起鄉親。面對曾有意重出江湖的無盟林炳坤，也表示這段期間已盡最大努力化解，亦請胞弟及親近友人拜會林，表達虛心請益的心情。

歐表示，這段期間，藍軍一直擔心的整合問題，經無盟林炳坤以廣告釋出整合的善意，他相信游離的藍軍應會歸隊，他很感謝林主席為澎湖的未來所做的付出。

同屬泛藍的無黨團結聯盟主席林炳坤刊半版廣告要下架民進黨及蔡英文，國民黨立委候選人...
同屬泛藍的無黨團結聯盟主席林炳坤刊半版廣告要下架民進黨及蔡英文，國民黨立委候選人歐中慨認為有助澎湖藍軍整合。記者王昭月／攝影
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同屬泛藍的無黨團結聯盟主席林炳坤刊半版廣告要下架民進黨及蔡英文。記者王昭月／攝影
同屬泛藍的無黨團結聯盟主席林炳坤刊半版廣告要下架民進黨及蔡英文。記者王昭月／攝影
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廣告民進黨2020選舉2020選舉澎湖縣立委

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