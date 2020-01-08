影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

澎湖縣本屆立委選舉，因年改及同婚等議題持續發酵，大環境似對國民黨候選人歐中慨有利，不過政壇上對他的人和問題，始終有異音。無黨團結聯盟主席林炳坤在選舉倒數3天，刊登半版「下架民進黨下架蔡英文」廣告，歐認為是整合藍軍契機，感懷在心，選情也有如吃下一顆定心丸 。

距投票日剩倒數3天，歐中慨集中火力在西嶼家鄉爭取鄉親最大支持，他輕車簡從徒步掃街拜票宣講，希望鄉親成為他這次競選的最大後盾。

歐中慨從黨內初選以來，始終傳出人和不佳，檯面上有心結的包括縣長、正副議長及無黨團結聯盟主席林炳坤等人，讓他在藍軍的整合上飽受壓力，不過今天見到同屬泛藍的林炳坤以大篇幅廣告，希望「下架民進黨，下架蔡英文」，他認為是藍營整合的最大契機， 對軍公教團體也具催票作用。

談到人和問題，歐中慨表示，政治錯綜複雜，不是一語可以道盡，但他從政33年來，自認沒有對不起鄉親。面對曾有意重出江湖的無盟林炳坤，也表示這段期間已盡最大努力化解，亦請胞弟及親近友人拜會林，表達虛心請益的心情。