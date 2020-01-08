黃昭順劉世芳左營尬場 路口拜票也搶捷足先登

高雄市立委第3選區的左營、楠梓藍綠競爭激烈。國民黨立委候選人黃昭順今天原擬左營大中路路口拜票地點，遭民進黨立委候選人劉世芳捷足先登，只能臨時通知更改地點。

第3選區堪稱高雄市的「一級戰區」，黃昭順、劉世芳資歷、實力相當，「兩個女人的戰爭」打得火熱。黃昭順昨晚通知媒體今天一早7時到8時在左營區的大中、華夏路口拜票，但清晨6時30分臨時通知拜票地點改到下一個路口的大中、翠華路口，原因是「路口被占」。

黃昭順下午由前總統馬英九陪同車隊掃街拜票，出發前在果貿社區受訪指出，昨晚通知媒體今天在路口拜票時間及地點，怎料一早助理前往了解已有對手陣營在路口。她一度懷疑媒體走漏消息，但隨後改口大中、翠華路口的人流、車流更多。

劉世芳接受媒體聯訪表示，要路口拜票就得起早，工作人員早早就到現場預做準備，沒有人說「哪個路口哪一個人可以先到」；再者，路口有4處，每個人都可以在路口拜票，不同意黃昭順陣營「路口被占」說法。

大中路是北高雄地區東西向重要道路，道路分兩部分，由仁武區澄觀路西行橫跨鼎金系統交流道進左營區續接；銜接國道10號與高雄都會區快速道路的橋下平面道路，沿高架橋下直行可通往高鐵左營站。

劉世芳下午由行政院副院長陳其邁陪同車隊掃街。另外，民進黨市議員李柏毅也在臉書貼出一則劉世芳兒子「小不點眼中的媽媽」，文章中敘說劉世芳母子兩人間10餘年緣份，肯定她是個稱職的「單親媽媽」。

劉世芳在「小不點兒」5歲時收養他，開啟「單親媽媽」辛苦歲月，不管是擔任高市府首長、副市長或是民代，再忙碌都不忘照顧兒子的責任。

李柏毅說，劉世芳身兼母職父職，陪孩子走過叛逆期，看到劉世芳的辛苦，她用「無比的愛，無盡的愛」為這段母子情下了註解。現在的「小不點」在日本唸高中，是個自信積極、喜歡踢足球的陽光男孩。