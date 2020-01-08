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影／高雄農改場一年一會來了 今年迎賓花海有歐風情調

2020-01-08 18:14聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

高雄區農業改良場一年一會又來了！今年將於選舉後的1月12日開放，今年的景觀花卉區以色彩鮮豔的雞冠花呈現風車造型，搭配農改場的建築，充滿歐風情調，熱帶花卉花藝設計則透過巧思讓萬代蘭、火鶴等花卉一展美麗身姿，由於一年只開放一天，想入園民眾請把握機會。

農改場場長戴順發表示，近年每次開放都吸引數千民眾入園，最多曾在一天之內吸引7千人次入場，後來還有民眾反映希望拉長開放時間，不過因為農改場是研發單位，區內有許多試驗田區，因此各區農改場每年都只能開放一天展示成果。

今年的迎賓日「熱帶新農業，農樂南臺灣」將於1月12日上午9時起展開，場內除了展示研發成果及技轉廠商產品、優質農特產品與地方料理展售外，熱帶花卉花藝設計展、農業創意活動、蓮霧與棗得獎果品展示，還有林管處共襄盛舉的統一發票換樹苗等都是熱門區域。

另外最受歡迎的拍照熱點則是景觀花卉區，負責種植的助理研究員陳富永今年以三個月的時間種出風車造型的雞冠花園，色彩鮮豔，每年都吸引大批民眾前往拍照，近年來已成農改場迎賓日最受歡迎的景觀。

農改場表示，現場同時設計了多項農業體驗DIY，如薑餅屋DIY、愛玉DIY、五穀幸福來填充、童心花園、親子樂樂-我棒棒、粒粒皆激情，以及「親子饗宴/草地音樂趴」等，適合親子同樂，歡迎民眾同遊。

高雄區農改場今年推出的景觀花卉區以色彩鮮豔的雞冠花呈現風車造型，搭配農改場的建築...
高雄區農改場今年推出的景觀花卉區以色彩鮮豔的雞冠花呈現風車造型，搭配農改場的建築，充滿歐風情調。記者翁禎霞／攝影
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高雄區農改場今年推出的熱帶花卉花藝設計，透過巧思讓萬代蘭、火鶴等花卉一展美麗身姿...
高雄區農改場今年推出的熱帶花卉花藝設計，透過巧思讓萬代蘭、火鶴等花卉一展美麗身姿。記者翁禎霞／攝影
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高雄區農改場今年推出的熱帶花卉花藝設計，透過巧思讓萬代蘭、火鶴等花卉一展美麗身姿...
高雄區農改場今年推出的熱帶花卉花藝設計，透過巧思讓萬代蘭、火鶴等花卉一展美麗身姿。記者翁禎霞／攝影
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高雄區農改場今年推出的景觀花卉區以色彩鮮豔的雞冠花呈現風車造型，搭配農改場的建築...
高雄區農改場今年推出的景觀花卉區以色彩鮮豔的雞冠花呈現風車造型，搭配農改場的建築，充滿歐風情調。記者翁禎霞／攝影
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高雄區農改場今年推出的熱帶花卉花藝設計，透過巧思讓萬代蘭、火鶴等花卉一展美麗身姿...
高雄區農改場今年推出的熱帶花卉花藝設計，透過巧思讓萬代蘭、火鶴等花卉一展美麗身姿。記者翁禎霞／攝影
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