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金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

2020-01-08 15:54聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

針對外傳楊鎮浯與陳玉珍兩人不合一事，楊鎮浯澄清，他與陳玉珍一直以來，都合作的很融...
針對外傳楊鎮浯與陳玉珍兩人不合一事，楊鎮浯澄清，他與陳玉珍一直以來，都合作的很融洽。記者蔡家蓁／攝影
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距離2020大選只剩最後倒數，金門縣長楊鎮浯今天首度陪著國民黨籍立委陳玉珍到湖下掃街拜票，由於這是兩人首度合體下鄉拜票，被視為是破除兩人不合的傳言，對此，兩人有志一同的說，希望大家一起來合作，讓金門更好、讓國民黨更好、讓兩岸更好，這是我們共同的目標。

選戰剩下最後3天，楊鎮浯今天下午特別請假4小時，陪陳玉珍展開拜票行程，他們偕同國民黨金門縣黨部主委石兆瑉、湖埔村長楊振嵩與湖下村耆老先在雙忠廟前造勢，大喊「299吃到飽」，呼籲大家總統選2號韓國瑜、立委投9號陳玉珍、政黨票投9號中國國民黨，力拚國民黨席次最大化，立院過半。

陳玉珍表示，這次是很重要的一場選舉，也是中華民國的保衛戰，現在是新生代需要接手起來翻轉金門的時候，她與楊縣長都是6年級的新生代，兩人攜手努力，會為金門帶來更好的未來。

楊鎮浯也提到，此次陪陳玉珍到老家湖下拜票，希望能向長輩們懇託，在此次選舉，一定要票投中國國民黨，讓國民黨能夠再度站起來，為更多的人民服務，他與陳玉珍也會一起合作，讓金門更好，讓國民黨更好，讓兩岸更好，這是我們共同的目標。

針對外傳楊鎮浯與陳玉珍兩人不合一事，楊鎮浯也澄清，他與陳玉珍一直以來，都合作的很融洽，但因為有很多不必要的疑慮，本來平常兩人常在一起合作，這次竟然還要特別出來走一趟，「給大家看」；他說，選舉會有很多語言，此次兩人特別聯手拜票，就是希望能讓大家更堅定的支持國民黨。楊鎮浯強調，他是用行動來表示，對陳玉珍與國民黨的支持，作為一個黨員，這是我們應進的本分與責任。

陳玉珍也笑著否認說兩人沒有不合，還是「青梅竹馬」，認識40年，也是小時候的鄰居。

金門縣長楊鎮浯陪著國民黨籍立委陳玉珍到老家湖下掃街拜票，逐一穿街走巷，向村莊長輩...
金門縣長楊鎮浯陪著國民黨籍立委陳玉珍到老家湖下掃街拜票，逐一穿街走巷，向村莊長輩拜票。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯今天下午特別陪國民黨金門立委候選人陳玉珍展開拜票行程，他們與湖下村...
金門縣長楊鎮浯今天下午特別陪國民黨金門立委候選人陳玉珍展開拜票行程，他們與湖下村耆老，在雙忠廟前造勢，大喊凍蒜。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯今天首度陪著國民黨籍立委陳玉珍到老家湖下掃街拜票，由於這是兩人首度...
金門縣長楊鎮浯今天首度陪著國民黨籍立委陳玉珍到老家湖下掃街拜票，由於這是兩人首度合體下鄉拜票，被視為是破除兩人不合的傳言，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影
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