金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

針對外傳楊鎮浯與陳玉珍兩人不合一事，楊鎮浯澄清，他與陳玉珍一直以來，都合作的很融洽。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 距離2020大選只剩最後倒數，金門縣長楊鎮浯今天首度陪著國民黨籍立委陳玉珍到湖下掃街拜票，由於這是兩人首度合體下鄉拜票，被視為是破除兩人不合的傳言，對此，兩人有志一同的說，希望大家一起來合作，讓金門更好、讓國民黨更好、讓兩岸更好，這是我們共同的目標。

選戰剩下最後3天，楊鎮浯今天下午特別請假4小時，陪陳玉珍展開拜票行程，他們偕同國民黨金門縣黨部主委石兆瑉、湖埔村長楊振嵩與湖下村耆老先在雙忠廟前造勢，大喊「299吃到飽」，呼籲大家總統選2號韓國瑜、立委投9號陳玉珍、政黨票投9號中國國民黨，力拚國民黨席次最大化，立院過半。

陳玉珍表示，這次是很重要的一場選舉，也是中華民國的保衛戰，現在是新生代需要接手起來翻轉金門的時候，她與楊縣長都是6年級的新生代，兩人攜手努力，會為金門帶來更好的未來。

楊鎮浯也提到，此次陪陳玉珍到老家湖下拜票，希望能向長輩們懇託，在此次選舉，一定要票投中國國民黨，讓國民黨能夠再度站起來，為更多的人民服務，他與陳玉珍也會一起合作，讓金門更好，讓國民黨更好，讓兩岸更好，這是我們共同的目標。

針對外傳楊鎮浯與陳玉珍兩人不合一事，楊鎮浯也澄清，他與陳玉珍一直以來，都合作的很融洽，但因為有很多不必要的疑慮，本來平常兩人常在一起合作，這次竟然還要特別出來走一趟，「給大家看」；他說，選舉會有很多語言，此次兩人特別聯手拜票，就是希望能讓大家更堅定的支持國民黨。楊鎮浯強調，他是用行動來表示，對陳玉珍與國民黨的支持，作為一個黨員，這是我們應進的本分與責任。