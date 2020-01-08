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南部五縣市聯合打擊空汙 嚴罰惡質廠商

2020-01-08 15:09聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市環保局啟動工廠深度查核，6、7日連續兩天與嘉高屏4縣市環保局執行汙染源聯合稽查，共查核7間工廠，發現1間工廠違法，裁罰10萬元。

南市環保局表示，這次針對公私場所相關設備及監測儀錶是否符合許可、正常運作加強查核，並確認空品不良應變措施執行情形。過程中針對使用揮發性有機物 (VOC)的工廠，搭配紅外線熱顯像儀輔助稽查。共查核7家工廠，其中1家的廢氣流向與許可內容不符，依空汙法第24條規定告發，裁罰10萬元。

台南市環保局說，在空品不良期間，共通報應變60家公私場所，以落實防制設備正常運作。經工廠配合降載及減產，削減排放量懸浮微粒(PM)106公斤、硫氧化物 (SOx)983公斤、氮氧化物 (NOx)1277公斤。

市長黃偉哲表示，台南市因地理位置因素，秋冬期間汙染物易累積，造成空品不良，除了PM10及PM2.5等指標性汙染物，另外揮發性有機物 (VOCs)等臭氧前驅物質，也會造成空氣品質不良。除提醒工廠平時一定要做好管理，環保局也將加強查核工作。

環保局長林淵淙表示，新的一年，除執行亮麗晴空PLUS計畫各項空氣防制工作外，為回應民眾對空品的期許，將持續針對汙染源進行查核及專案聯合稽查，確保符合空汙法規範。目前主要工業區及附近敏感點都已建置微型感測器，請工廠勿心存僥倖，落實自主管理，維護空氣品質。

南市環保局啟動工廠深度查核，進行汙染源聯合稽查。圖／南市環保局提供
南市環保局啟動工廠深度查核，進行汙染源聯合稽查。圖／南市環保局提供
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空氣品質PM2.5

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