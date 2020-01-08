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立榮與華信春節運能已達極限 澎縣府籲鄉親善用台華輪

2020-01-08 14:23聯合報 記者王昭月／澎湖即時報導

遠東航空停飛，澎湖縣農曆春節運能出現缺口，澎湖縣政府費九牛二虎之力協調46架次班機，10892個機位，但華信及立榮兩家航空公司的調度能量，已達極限。為恐屆時鄉親集中在除夕當日返鄉，一樣搭不到飛機，澎湖縣旅遊處呼籲旅外鄉親最好能調整假期，提前返鄉，或改搭台華輪，避免無法順利回家過年。

今年農曆春節連續假期，澎湖離島管制航線時間為元月22日至2月2日。由於去年底遠東航空無預警停飛，造成這個波段運能缺口，澎湖縣政府已努力協調46架次包機，陸續通知鄉親購票，仍怕鄉親返鄉時間過度集中除夕，反而造成疏運壓力。

澎湖縣旅遊處表示，這次遠航停飛，運能缺口達三分之一，而立榮與華信兩家航空公司為因應春節疏運，都已放大機型，加開的運能也達到極限，且國防部與交通部尚未啟動加開軍機的機制，因此建議旅居南部的鄉親能改搭台華輪，或提早在除夕前返鄉，避免屆時到機場排候補，充滿不確定性。目前台華輪元月22日起到元月3日每天都有有航班。

旅遊處表示，縣府春節包機第1次開票期限到今天中午為止，第三波加班機機位亦有限，出發航班及時段機位，可上網查詢 ttp://booking.penghu.gov.tw/，或洽0800880180； 06-9276675。

台華輪。本報資料照片
台華輪。本報資料照片
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澎湖春節遠東航空

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