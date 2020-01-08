黃鸝現蹤水雉園區 疑3年前受傷被判無法飛行返回探望

台南官田區水雉生態教育園區最近出現一隻一級保育鳥黃鸝，因往年只有在五月才會看到黃鸝的蹤跡，園方懷疑是3年前救傷野放的黃鸝回來探視，但因當時沒有繫放，無法確定，但還是覺得這隻黃鸝念舊，回家看看，也提醒遊客若在園區碰到牠，請記得靜靜的觀看，拍個照作為紀念，但請不要大聲Say Hello，免得牠嚇到以後再也不敢回來。

園區主任李文珍表示，兩年多前有民眾送來一隻受傷的黃鸝到園區請求救助，當時只看到黃鸝的翼角被修剪過度，無法飛行，牠見證了生命的另類奇蹟，因翼角被剪，從台南野鳥學會的救傷協助醫院收到時，翅膀尾端還嚴重發炎，可能因為這樣被丟到救傷站，本以為沒救了，卻挺過來了，雖然被判定牠終生無法在天空翱翔，沒想到牠很努力的試飛再試飛，撞牆了以後繼續練飛，終於慢慢地回到天空。

經過細心的照料，黃鸝羽翼長齊後，就自己飛走了，看到羽翼能夠恢復正常，自行飛走，相當開心，也祝福黃鸝能夠生活的開心，而自從救傷過後，去年開始，園區在冬天就可看見一隻黃鸝出現，叫聲相當優美，都吸引鳥友與遊客的目光。日前又再度有黃鸝出現在園區內，在樹木的枝幹上休息，叫聲清脆引人，李文珍循著叫聲找去，看見了漂亮身影的黃鱺，也懷疑是當年救傷的黃鱺回家了，在每年冬天的時候，都會回到園區，看看當年救牠的人，也讓園區工作人員感到開心，也引來鳥友拍照。