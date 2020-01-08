來不及長大！金門水獺寶寶「青嶼」因先天性疾病夭折

收容照養在台北市立動物園的歐亞水獺「金莎」，去年3月9日誕下的歐亞水獺寶寶「青嶼（雌）」，金門縣政府今天表示，在6日上午，因先天性右心(三尖瓣)構造發育異常引發肺水腫，不幸夭折，讓不少水獺的粉絲聽了也很難過，縣府建設處表示，歐亞水獺幼獸照養有ㄧ定的困難與風險，感謝動物園9個月又28天對青嶼的照顧。

金門縣政府表示，台北市立動物園在103年時，陸續收容照養了歐亞水獺寶寶「大金」和「小金」兄弟檔，以及雌性歐亞水獺「金莎」。其中「小金」和「金莎」在106年底配對成功，並在107年2月及108年3月分別誕下一對龍鳳胎「浯優」、「浯綠」及單隻雌性歐亞水獺寶寶「青嶼」。

「青嶼」在去年12月中旬時，與媽媽「金莎」分開展開獨立生活，保育員觀察其適應情況良好。但在1月4日，保育員就發現「青嶼」精神活力差、口水及眼部分泌物增加，緊急通知獸醫師至現場觀察後，決定將「青嶼」送至動物醫院進行麻醉檢查。

獸醫師為歐亞水獺「青嶼」進行了口腔以及全身理學檢查、抽血並拍攝胸腹腔X光檢查。血液檢查結果並無明顯異常、口腔檢查發現右上犬齒斷裂，牙髓腔暴露，周邊牙齦些微紅腫，從齒科X光確認牙髓腔已受感染。

另外「青嶼」前肢有疑似舊傷痂皮脫落時造成皮外傷，獸醫師為「青嶼」清創後仔細檢查，發現是左前肢第二、四指及右前肢第三指指甲脫落，且指頭腹面表皮磨傷，指頭有腫脹發炎的現象，推測傷口來源是與「浯綠」打架造成。

4日完成檢查後，獸醫師曾給予歐亞水獺「青嶼」抗生素、消炎止痛、輸液等藥物，另外皮外傷亦上藥治療，待「青嶼」麻醉甦醒，並確認可自行活動後，交由保育員接送返回台灣動物區內舍休息。

建設處表示，不幸在1月6日上午開園前，保育員進行巡視時，竟發現歐亞水獺「青嶼」已經死亡。病理解剖初步判定造成歐亞水獺「青嶼」死亡的主要原因，為先天性右心(三尖瓣)構造發育異常引發肺水腫所致。