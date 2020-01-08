前金舊警舍變「老青共居」社會住宅 實品屋搶先曝光

高雄市都發局推動「老青共居，世代共好」政策，評估選定前金區閒置的舊警察宿舍，進行整建變身為「老青共居」社會住宅，計有48戶，預定今年5月完工。目前已完成實品屋，室內空間設備俱全，只要「一卡皮箱」就可入住。

都發局「老青共居」政策，計畫執行「老青分租」、「老青共幢」及「分租認證」三項方案，減輕年輕人居住支出負擔，也讓年長者有青年人陪伴、照顧。

「老青分租」方案，已於去年12月間與租賃服務業者簽約，委託兆基公司開發並媒合有意願的長者與年輕人，為彼此找到合適的共居夥伴，目前已有幾戶洽談中，預計今年上半年將有實際案例媒合入住。

「分租認證」則是與高雄在地各大專院校合作，結合市府相關局處資源，協助校方建立分租房屋認證制度，同時關懷租屋的長輩與學生，追蹤雙方的居住滿意度，提供支援與協助，預計今年下半年開辦。

而「老青共幢」則運用市府管有的前金區警察宿舍，加以整建修繕，作為只租不售的社會住宅，由都發局擔任房東，讓符合一定條件的年長者、青年家庭申請入住，以打造混齡共幢、世代共好的居住服務。

都發局長林裕益說，整建修繕工程目前進度達60%，並已完成實品屋3戶，分別為適合於「年長者及陪伴者」居住的通用設計單元1戶，及適合「年輕家庭」居住的樣品屋2戶。

室內基本配備包括桌、椅、床、廚具等家具，並設有空調系統、洗衣機等家電設備。麻雀雖小、五臟俱全，該有的設備都有，申請入住者只要「一卡皮箱」就能入住。

都發局表示，整建修繕完成的閒置警察宿舍，未來將提供48戶社會住宅，作為「老青共居」使用。今推出實品屋，讓民眾了解室內空間實境及設備，另為讓老青共居者有無障礙空間，老青共居16戶都採用通用設計，如消弭門檻的高低差、在浴廁加設扶手等，預計今年5月完工後，即辦理公告招租。

前金區舊警察宿舍，位於大同二路、自強二路口，前金國小校門對面，交通便捷、生活機能佳。建物有5層樓高，1樓規畫「店鋪空間」6戶、「育兒保母空間」3戶，同時具備多功能公共空間，提供社區關懷照護據點設置。未來將與社會局合作，提供居家式托育服務、長者共餐服務、健康促進活動。