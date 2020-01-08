甲仙寶隆圳固床工動工 49公頃農地7月後穩定供水

高雄甲仙寶隆地區農地從旗山溪築土堤引水灌溉，土堤常因溪水暴漲沖毀導致供水不穩定。高雄農田水利會規畫「寶隆圳固床工新建工程」，已於1月6日舉辦開工典禮。農田水利會長呂文豪表示，新建工程預定今年7月3日完工，屆時可穩定供水灌溉甲仙49公頃農田，翻轉「看天田」命運。

高雄甲仙攔河堰越域引水至南化水庫，也是高屏攔河堰上游集水區，不過當地居民的民生與農業供水不穩定，居民常飽受缺缺水之苦。

為解決甲仙寶隆地區農業供水不穩定問題，高雄農田水利會編列預算進行「寶隆圳固床工新建工程」，固床工採RC階梯式設計，下游側邊設置異型塊護坦保護河床，完工後會有0.12CMS（每秒水流量0.12立方公尺）的穩定水源可灌溉，而且此工程也有助於河床穩定。