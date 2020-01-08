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甲仙寶隆圳固床工動工 49公頃農地7月後穩定供水

2020-01-08 11:42聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄甲仙寶隆地區農地從旗山溪築土堤引水灌溉，土堤常因溪水暴漲沖毀導致供水不穩定。高雄農田水利會規畫「寶隆圳固床工新建工程」，已於1月6日舉辦開工典禮。農田水利會長呂文豪表示，新建工程預定今年7月3日完工，屆時可穩定供水灌溉甲仙49公頃農田，翻轉「看天田」命運。

高雄甲仙攔河堰越域引水至南化水庫，也是高屏攔河堰上游集水區，不過當地居民的民生與農業供水不穩定，居民常飽受缺缺水之苦。

為解決甲仙寶隆地區農業供水不穩定問題，高雄農田水利會編列預算進行「寶隆圳固床工新建工程」，固床工採RC階梯式設計，下游側邊設置異型塊護坦保護河床，完工後會有0.12CMS（每秒水流量0.12立方公尺）的穩定水源可灌溉，而且此工程也有助於河床穩定。

固床工新建工程6日動工，水利會長呂文豪昨日前往施工地點舉辦工程說明會，邀集水利會小組長呂永明、寶隆里長連英朱、關山里長林欣郿等人了解施工內容。呂文豪表示，寶隆地區以往使用土堤攔截楠梓仙溪（現更名旗山溪）河水進入灌溉渠道，若逢豪雨常會沖毀土堤，導致下游農地變成看天田，他上任後多次勘查，還因此不慎扭傷腳踝，所幸工程已順利開工，預計今年7月完工啟用，農民無須再為灌溉水源煩惱。

固床工設計構想。圖／高雄農田水利會提供
固床工設計構想。圖／高雄農田水利會提供
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高雄甲仙寶隆圳引水土堤常因溪水暴漲沖毀。圖／高雄農田水利會提供
高雄甲仙寶隆圳引水土堤常因溪水暴漲沖毀。圖／高雄農田水利會提供
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高雄農田水利會長呂文豪（左一）前往施工現場向居民解釋「寶隆圳固床工新建工程」的設...
高雄農田水利會長呂文豪（左一）前往施工現場向居民解釋「寶隆圳固床工新建工程」的設計想法。圖／高雄農田水利會提供
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甲仙寶隆圳整體設計解說圖。圖／高雄農田水利會提供
甲仙寶隆圳整體設計解說圖。圖／高雄農田水利會提供
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農田水利會農地南化水庫

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