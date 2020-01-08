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高雄春藝草地音樂會 演出熱血考古經典《法櫃奇兵》

2020-01-08 10:22聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

2020高雄春藝草地音樂會將演出《法櫃奇兵》數位修復全版電影。圖／© 198...
2020高雄春藝草地音樂會將演出《法櫃奇兵》數位修復全版電影。圖／© 1981 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Presentation licensed by Bantha Music c/o Walt Disney Music Company. © All rights reserved
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2020高雄春天藝術節最受歡迎的草地音樂會，3月7、8日晚上7點在高美館面湖草坡推出《法櫃奇兵》數位修復全版電影，由高雄市交響樂團擔綱演出，搶票要快。

高雄市文化局表示，《法櫃奇兵》可說是刺激探險電影史上的經典，由金獎名導史蒂芬‧史匹柏執導、電影配樂巨擘約翰‧威廉斯配樂、星戰之父喬治‧盧卡斯監製。1981年上映時衝上票房冠軍，在全球締造超過10億美金的票房記錄，至今仍為美國賣座影片史的紀錄保持者之一。當年曾榮獲奧斯卡12項提名，一舉拿下最佳藝術指導、最佳錄音、最佳剪輯、最佳音效剪輯與最佳視覺特效五項大獎，也讓「印那安納瓊斯」一角發展出系列電影，包括1984年的《魔宮傳奇》、1989年《聖戰奇兵》、2008年《印那安納瓊斯：水晶骷髏王國》，還有電視影集與各種電玩、電腦遊戲等。

《法櫃奇兵》配樂由約翰‧威廉斯操刀，電影迷說，當小號吹奏出本片最耳熟能詳的主題曲，記憶就回來了。約翰‧威廉斯受過古典音樂嚴格訓練，善用管弦樂與音符緊貼著電影情節與主角，創造出讓觀眾「過耳不忘」的旋律。文化局表示，在威廉斯超過一甲子的職業生涯中，創作過眾多膾炙人口的電影配樂作品，像是《大白鯊》、《星際大戰》系列、《E.T.外星人》、《辛德勒的名單》、《搶救雷恩大兵》、《哈利波特：神秘的魔法石》等。

這次的《法櫃奇兵》草地音樂會，將由來自澳洲的女指揮潔西卡‧蓋森Jessica Gethin領軍高雄市交響樂團，搭配高畫質的巨型螢幕，3月7、8日晚上7點演出，節目全長約140分，含20分鐘中場休息。草地音樂會票價499元，同場次購買4張票券，可享9折優惠，購票可洽兩廳院售票系統

高雄春藝草地音樂會每年都吸引許多觀眾聆聽。圖／高雄市文化局提供
高雄春藝草地音樂會每年都吸引許多觀眾聆聽。圖／高雄市文化局提供
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2020高雄春藝草地音樂會將演出《法櫃奇兵》數位修復全版電影。圖／© 198...
2020高雄春藝草地音樂會將演出《法櫃奇兵》數位修復全版電影。圖／© 1981 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Presentation licensed by Bantha Music c/o Walt Disney Music Company. © All rights reserved
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電影交響樂團音樂會

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