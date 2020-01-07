挺韓國瑜「貪食蛇」車隊 今晚橫掃南高雄

參與機車隊遊行的騎士及乘客大多身穿國旗裝，手拿小國旗，沿街揮舞國旗為韓國瑜造勢。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 選戰倒數計時，高雄市副市長葉匡時、李四川及前台北縣長周錫瑋今天晚上領軍貪食蛇機車隊掃街造勢；國民黨副主席郝龍斌也陪同兩名國民黨高市立委候選人在選區車隊掃街。參與機車隊遊行的騎士及乘客大多身穿國旗裝，手拿小國旗，沿街揮舞國旗為韓國瑜造勢，市府首長搭上雙層巴士，沿途和市民熱心揮手。

「貪食蛇」機車隊，從國民黨高雄市黨部出發，往南高雄市區街頭掃街，葉匡時等人在前導車上不時比出「2號」手勢，懇請大家支持2號國民黨總統候選人韓國瑜。

「貪食蛇」車隊遊街沿途有人在路旁駐足圍觀，有人揮手相挺，也有人因車隊造成交通打結，抱怨連連。由於正值下班尖峰時間，警方在沿途各路口加強交通疏導，降低交通衝擊。

副市長李四川、葉匡時、周錫瑋登上宣傳車，代替韓國瑜向市民致意，車隊依序與選區立委候選人陳美雅、陳麗娜會合一起掃街造勢，市府局處首長搭上雙層巴士參與車隊掃街，展現市府團隊團結氣勢。

葉匡時站在戰車上，呼籲支持者一定要投票、催票、監票，三天後就要迎向勝利，到時候下架民進黨。呼籲支持者一定要投票、催票、監票，三天後就要迎向勝利。

挺韓「貪食蛇車隊」在苓雅、前鎮、小港區掃街，沿路不停有民眾騎機車加入，汽機車目測累積達上千部，也有民眾站在路邊揮舞國旗，比出二號手勢表達支持，由於小港是傳統深綠選區，民眾的熱情也讓韓營相當振奮。