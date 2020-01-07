防陸方漁船越界滯留 澎縣長賴峰偉要求切斷補給線

湖縣長賴峰偉今午前往海八隊頒發獎金慰勉，他指淺堆是澎湖的漁源命脈，但屢遭大陸抽砂船破壞，除此也因海上有各式補給船供應用油及生活用品，以致大陸漁船得以滯留澎湖海域，他希望海巡單位能切斷的大陸漁船補給線，從根本解決。

澎湖海域常見大陸漁船違法越界作業，抓不勝抓，海巡第八隊繼查獲陸方大型抽砂船後，昨天再查獲一艘油料補給船，縣長賴峰偉特別前往海八隊慰勉，致贈5萬元獎金勉勵海巡人員辛勞。

賴峰偉對大陸船隻屢屢侵犯我方海域，至為重視，曾為此事到大陸國台辦主任時，要求陸方制止陸船到澎湖海域，甚至想要求炸毀查扣的船隻，以示警戒，後來基於兩岸關係的和平考量才作罷。

尤其大陸抽砂船對於澎湖淺堆漁場的破壞，最令賴峰偉「感冒」，他說，淺堆有土魠等漁源，可以說是澎湖海洋的命脈，無法縱容。