屏縣設705個投票所 今年透過手機就可查哪裡投票

再過幾天就要投票了，屏東縣今年總計設705個投票所，去年五合一選舉因為加上公投，拖累各地開票時間，屏東縣選委會有信心「今年保證比去年早」，依往年大約晚上9點左右完成開票，為了方便民眾投票，今年首次透過手機就可人查詢投票地點、候選人及政黨資料。

屏東縣選委會表示，民眾可以透過電腦、手機到中央選舉委員會「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉專區」網站(https://2020.cec.gov.tw)，查詢投票地點、候選人及政黨資料，進入該網站會先看到「我要去哪投票」及「綜合查詢」兩項快搜平台。「我要去哪投票」是透過戶籍地址查詢投開票所地點，結合Google Map及內政部TGOS地圖搜尋功能，標示投開票所地點所在地，讓民眾可以知道如何前往投開票所投票。

根據統計，屏東縣今年總統大選的選舉人數達688793人，不分區及僑居國外國民立委選舉人數688855人，區域立法委員選舉人數640643人，其中第1選舉區選舉人數323633人。第2選區317010人。原住民立法委員選舉人人數，平地原住民3523人。山地原住民42651人。

選委會特別強調，投票時間自上午8時起至下午4時止，投票時選舉人應持有效的國民身分證（返國行使總統副總統選舉權者持本人有效之中華民國護照）、印章及投票通知單前往指定投票所投票。