選立委還是選名嘴？屏東第一選區「開戰」拖韓國瑜下水

國民黨立委候選人葉壽山陣營以後援會名義發出文宣暗指民進黨立委鍾佳濱只會上政論節目。對此，民進黨屏東縣黨部下午召開記者會，以葉壽山市長比韓國瑜市長、鍾佳濱立委比韓國瑜立委，強調葉壽山曾做滿市長任期，好過中途落跑的韓國瑜，鍾佳濱擔任一屆立委表現強過韓國瑜三屆立委太多，兩人都優於韓國瑜。

葉壽山後援總會今出夾報推出文宣「選名嘴還是選立委」，呼籲選民要選會做事的立委，文宣中以多張鍾佳濱上政論節目的照片，暗批對手「立委要多做地方事，不要變名嘴一直上電視」。

民進黨屏東縣黨部下午召開記者會指出，鍾佳濱擔任立委四年，替屏東爭取到高鐵南延、高雄榮總屏東分院、屏東至高雄東西第二快速道路核定等多項重大建設，幫屏東市解決自來水水源不足問題，而且每星期固定在屏東市、萬丹、內埔為鄉親服務，是真正找得到、做得到的民意代表。

民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁並且拿韓國瑜來比，指葉壽山做完8年屏東市長，比韓國瑜強，鍾佳濱擔任立委的表現，也比韓國瑜擔任立委時強，總之兩人的表現都比韓國瑜還要強。