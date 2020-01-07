只花15天 金門首例罷免議長洪允典案第一門檻連署達標

只花了短短15天，領銜提議人無黨籍金門立委候選人陳滄江就募集了「罷免縣議長洪允典」的672份選民連署書，陳滄江今天下午4時將罷免提議書、罷免理由書以及罷免提議人名冊遞交給金門縣選委會，但卻因為權責單位在中央選委會，縣選委會表示無權收件的插曲；陳滄江表示，不排除近日抛開忙碌的選務，親自飛趟台北向中選會遞交罷免案。縣議長洪允典則電話鈴響轉語音信箱，無法取得回應。

這項全台地方自治史首件的罷免金門縣議長洪允典案，只花了半個月就達到第一階段的連署門檻，讓陳滄江相當振奮，今天下午前往縣選委會打算遞交相關資料，由於史無前例，金門縣選委會總幹事吳世榮表示，罷免縣議員的主管機關在中央選委會，所以洪允典罷免案需送到台北的中央選委會收件，再發交給金門縣選委會承辦。

陳滄江認為，登記參選金門縣議員是由金門縣選委會受理登記並辦理選舉，罷免議員卻得大費周章搭機去中央選委會遞件申辦，真不知選罷法這項規定立意何在？也徒增離島行使罷免權的波折，有檢討修法之必要。

陳滄江強調，雖然11日就要投票，且選情激烈，但他受其他671名提議人之託責任重大，如果能順利訂到選前回金門的機票，他不排除抛開選務，親自飛一趟台北向中選會遞交罷免案。而且不管立委選舉結果如何，他一定堅持到底，站在民意這邊，持續第二階段的連署罷免洪允典案。

依據選舉法規定，中央選委會應於收件25日內，查核罷免提議人名冊，若有不符資格者，通知提議領銜人於10日內補正。然後即可進入第二階段連署罷免程序。罷免案成立後，應通知被罷免人提出答辯。並於罷免案宣告成立後20起至60日內舉行投票。

據了解，我國的罷免制度民國64年才入法，至今歷經幾次修法，卻只有鄉鎮村長層級罷免成功，因此洪允典若被罷免成功，將是台灣地方自治史首次民選縣議員並為議長被罷免的紀錄。