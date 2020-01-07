影／搶潮州春節市集攤位 排隊人潮比選舉造勢還熱鬧

屏東潮州春節市集每年湧進逾20萬人次消費，攤商為搶賺過年財，今天上午開放一般攤位登記，清晨就有人來排隊，9點開放作業時，人潮滿滿比造勢會場還熱鬧，潮州鎮公所統計共有2796人登記，將於15日進行抽籤。

潮州春節市集分成「特區攤位」、「一般攤位」，今年特區攤位從67個增加到85個、一般攤位有336個，總計421個攤位。一般攤位每個4000元，今天上午9點開始辦理登記，1月15日上午9點將在運動公園體育館進行抽籤，其中潮州籍鄉親有112個權利保障攤位數，非潮州籍的有224個權利攤位。

潮州鎮公所換算中籤率，潮州保障攤1040人登記，中籤率約10.77%；非潮洲籍共1756人登記，中籤率約12.76%。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，每年潮州春節市集都會進行滾動式檢討與調整，過去發現不少「一般攤位」中籤者再高價轉售攤位，其轉售價格高於「特區攤位」競標價，攤位滿天喊價的情形，最後仍轉嫁在消費者身上，因此特別重新調整攤位，希望尋求攤商、消費者雙贏的營運模式。