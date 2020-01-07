澎湖姑婆嶼紫菜盛產 數百名民眾埋頭採黑金

澎湖縣白沙鄉赤崁村近300名村民今天搭船前往姑婆嶼挽紫菜，今年野生紫菜在寒流來襲下，生長情形良好，每名民眾埋首採素有「黑金」美譽的紫菜，都大有收獲，各為自己犒賞一個春節紅包。

澎湖白沙龍德宮管委會今天上午共出動6艘漁船，載送近300名赤崁村男女村民前往姑婆嶼登島採紫菜。在鞭炮聲響後，只見每個人在短短時間內埋首不停地採挽紫菜，場面壯觀。

龍德宮管委會主委鄭進豐表示，今年姑婆嶼野生紫菜產區，先前受到接連幾波寒流影響，產量比去年來得好，趕在農曆春節前，加上今天海象難得穩定，決定登島採挽紫菜。

鄭進豐說，今年紫菜生長不錯，今天前往挽紫菜民眾平均都可採收5、6斤，較厲害的還可以採收10來斤，以每斤新台幣300至400元不等價格計算，短短3個小時內就可賺得2000元的紅包。

鄭進豐指出，澎湖冬季漁汛期，擁有包括「白金」的土魠魚、「黑金」的紫菜、「綠金」的海菜等3金產業，目前都是產季。土魠魚漁汛期，流刺網或延繩釣漁船出海捕撈；不少民眾也都配合潮汐，進行挽紫菜及蹓海菜。

龍德宮管委會表示，姑婆嶼紫菜今天是今年第一次採收，預計在農曆年前或年後，還會再採收一次。