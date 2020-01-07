金門鄉親有福了！縣府年前將發放古寧頭戰役紀念酒

金門的鄉親有福了！金門縣政府今天表示，為了感念經歷「古寧頭戰役」鄉親保家衛國、犧牲奉獻的情操與戰地政務期間鄉親守護家園，捍衛國家安全的辛勞，縣府將發放市價一瓶約2千元的「古寧頭戰役70週年紀念酒」，總計約發放6萬3000瓶，預計過年前就可領取，相當於給鄉親的一個小紅包。

金門縣副縣長黃怡凱表示，去年是古寧頭戰役的70週年，縣府為感謝鄉親在過去在古寧頭大戰之中所受到的一些損失，與後來在戰地政務實施中，協力保家衛國服勤的辛勞，金門縣政府特別在年終之前，設計了這瓶古寧頭70週年的戰役紀念酒，分送給符合資格的縣民。

黃怡凱說，凡在民國81年11月7日戰地政務終止前曾設籍金門，且於造冊基準日，去年9月9日仍設籍金門縣者，死亡除籍者除外，每人均可領取紀念酒1瓶，市價約2000元，總計約發放6萬3000瓶。

金門縣政府民政處長陳世保表示，「古寧頭戰役70週年紀念酒」結合新科技，於酒瓶導入新型態多功能防偽標籤，可透過標籤及手機隨開隨掃，用以了解產品特色介紹，取代以往的紙本說明書，更能貼近現代人的使用方式，也可透過標籤，將個人拍攝之照片上傳至標籤內，留下珍貴回憶，不僅做到客製化概念，也可讓這樣的珍貴回憶，保存在其雲端資料中。

這瓶「古寧頭70週年紀念酒」的瓶身是全國唯一官窯──金門陶瓷廠所製作的瓷瓶，其規格為1公升瓷瓶裝紀念酒禮盒，酒精成份為56度，儲存3年的老酒。瓶身上採用象徵和平之「白鴿」、縣花「四季蘭」與縣徽等圖案，匠心精選銀白釉色，閃耀祥和光輝，構築兩岸「和平來臨、春暖花開」美好意象，紀念得之不易的和平世代，不論酒質及瓶身，製作均相當精美，且為限量發行，非常具有典藏及紀念價值。