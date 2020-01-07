快來打流感！高雄市府首長揪團打公費疫苗籲民眾接種

春節前趕快來打疫苗！高雄市衛生局上午在市府四維行政中心舉辦「首長揪團打疫苗、健康快樂過好年」活動，副市長葉匡時帶領各局處首長、區長示範接種流感疫苗，呼籲符合流感接種資格者盡快完成接種。市府1樓大廳的疫苗接種攤位前大排長龍，不少50到65歲民眾、家有6個月內新生兒的父母都來接種。

公費流感疫苗第三階段在1月1日開打，施打情況踴躍，短短1周已接種超過10萬劑流感疫苗。衛生局表示，此階段除50到65歲中壯齡民眾、孕婦、家有6個月內新生兒的父母等，也將糖尿病、高血壓、心血管疾病等病患、BMI≧30、罕見疾病患者、重大傷病患者等高風險慢性病人納為接種對象。

衛生局疾管處處長何惠彬說，高雄市去年共有229例流感併發重症個案，其中43例死亡；死亡個案中，有81％未曾打過流感疫苗，其中51％為65歲以上族群，並有84％有心、肺、腎臟等慢性病、代謝性疾病病史。