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燕巢動保園區再升級 成為全國唯一動保環教認證場域

2020-01-07 10:44聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市動物保護處最近向環保署申請將燕巢動物保護關愛園區變成學校環境教育場域，已獲行政環保署認證通過，成為全國第一座以「流浪動物環境議題」為主題的環教場域，透過園區相關軟硬體設施，協助更多學校及公私立單位落實動保教育。

高雄市動保處表示，這項申請歷經1年3個月，終獲經行政院環保署環境教育設施場所認證審查通過，是首座以「流浪動物環境議題」為主題的環教場域。

動保處長葉坤松回憶說，案件審查期間曾遭6次退件，但最後終於排除困難，獲得審查委員肯定，取得認證，期望未來國內動保生命教育能更有系統的推展與深耕。

葉坤松說，依現行動物保護法規定，各級政府應普及動物倫理與動物保護法規相關的教育及學習，其中應包含「環境教育」、「生命教育」及「品德教育」等議題，落實12年國民基本教育課綱中，以提升國民動保知識。高雄市燕巢動保關愛園區以「我想跟牠做朋友」與「黑輪歷險記」等教案為主軸，申請設立成為環境教育場域。

燕巢動保園區成為環教場域後，已多所學校申請預約參訪，高雄市左營區勝利國小師生日前也與園區內毛小孩一同歡度耶誕節。

高雄市農業局長吳芳銘說，燕巢動保關愛園區擁有獨特地理環境，這次率全國之先，結合動保教育及環境教育議題，成功獲准設立為環教場域，相信可更加深民眾對於動物保護議題的關注。

高雄市燕巢動物保護關愛園區日前獲行政環保署認證通過，成為全國第一座以「流浪動物環...
高雄市燕巢動物保護關愛園區日前獲行政環保署認證通過，成為全國第一座以「流浪動物環境議題」為主題的環教場域。圖／高雄市動保處提供
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高雄市燕巢動物保護關愛園區日前獲行政環保署認證通過，成為全國第一座以「流浪動物環...
高雄市燕巢動物保護關愛園區日前獲行政環保署認證通過，成為全國第一座以「流浪動物環境議題」為主題的環教場域。圖／高雄市動保處提供
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高雄市燕巢動物保護關愛園區日前獲行政環保署認證通過，成為全國第一座以「流浪動物環境議題」為主題的環教場域。圖／高雄市動保處提供
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高雄市環保署流浪動物

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