屏東勝利星村避冬音樂節 體驗暖暖年味

屏東市勝利星村創意生活園區11日、12日首辦「避冬音樂節」，結合園區進駐店家推出2場音樂表演、9場活動體驗及美食分享，縣政府邀請民眾到屏東共襄盛舉，體驗暖暖年味。

屏東縣政府文化處指出，「避冬音樂節」規劃4大類別「避冬暖音樂」、「避冬暖手做」、「避冬暖講堂」、「避冬暖饗受」的系列活動，希望透過活動帶出國境之南的溫暖，並將園區品牌店家的文化、藝術、娛樂特色轉化後再現，展現勝利星村多元風貌。

「避冬音樂節」11日起一連2天，活動從上午11時進行至晚間7時，11日投完票可前往勝利星村體驗暖暖的「年味」，手作美食課程，多與年菜有關，包括「手工棕櫚糖抹醬烘焙課」、「老眷村的家鄉味-過冬臘肉教學」、「暖手搓湯圓-熬小農紅豆」等。

另外，也有屏東的咖啡、可可飲、巧克力及麻油雞湯販售及品嚐。

活動也安排演講，有「紋飾守護者阮志軍-暖時尚導覽」、「藏藏橡果/避冬繪本閱讀室」、「麻辣鴨血pot lover集會」、「舌尖上的金屬工藝」4場講堂。

2天活動下午3時起有演唱會，包括11日有屏東在地知名實力團隊「自然綠樂團」，以多首膾炙人口的經典民歌與民眾共度一個有溫度的冬日午後；12日有客家金曲音樂人顏志文、多次入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎徹摩接棒演出，現場還有活動限定搖滾雞湯限量販售。

文化處表示，活動期間，勝利星村從早到晚處處都可見精彩活動，除了音樂饗宴，園區店家舉辦各類課程；另外，除音樂表演免費對外開放外，其他活動採收費報名制，詳情查詢勝利星村創意生活園區官網。