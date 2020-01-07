駁二Cindy Wang的幾何進形式 幾何堆砌漢字及動物樂園

高雄駁二藝術特區即日起至5月24日，在大勇區C5倉庫當代館推出「The Story of Shapes - Cindy Wang的幾何進形式」，以幽默童趣的創作風格，引領觀眾進入幾何圖形堆砌而成的漢字及動物樂園，用簡單的三角形、方形、圓形作畫。

高雄市文化局長林思伶表示，基礎美學教育日益受到重視，許多家長會透過圖書或展覽等具互動性的媒介，以寓教於樂的方式培養孩子的美學感知。「The Story of Shapes - Cindy Wang的幾何進形式」展覽，邀請曾獲多項國際設計獎項的藝術家Cindy Wang王怡璇，回到故鄉高雄策展，結合故事繪本及展覽場域，在充滿藝術趣味的空間，觸發對形狀、色彩及材質的敏銳度及感知力。

「The Story of Shapes - Cindy Wang的幾何進形式」以動物及漢字為題材、幾何形狀為元素，共規畫四單元展區。「The Story of Shapes」以大型牆面、立體裝置及複合鏡面材質創造的幾何錯視空間，用視覺張力顛覆傳統認知上嚴僅規矩的幾何樣貌；「漢字也可以很幾何」以台灣街頭廣告燈箱招牌為概念，將漢字轉化為玲瓏剔透的幾何色塊，搭配拆文解字的文字圖塊散落圍繞，實驗幾何裝置與空間互動的可能性，是展現包浩斯設計風格的漢字藝術新思維。

「鳶尾花動物園」是最受小朋友歡迎的單元，暗黑的展覽空間在霓虹動物們的絢爛光暈下，每隻動物有著可愛簡潔樣貌。最後進入讓幾何形狀動起來的「幾何進形式視覺動態區」，以純粹、簡潔的幾何形狀，混合變形成各種有趣組合，巧妙配置出全新的12生肖視覺表現。